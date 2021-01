Transportistas autoconvocados cortarán rutas desde el sábado

Se trata de un grupo de transportistas autoconvocados, que no se encuentran nucleados en ninguna de las cámaras empresarias del sector, por lo que es una incógnita el impacto de la medida. No obstante, no se descarta que monten piquetes para realizar “controles de cargas” orientados a impedir el paso de camiones con granos hacia las industrias y terminales portuarias.