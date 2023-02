Tarifa eléctrica: Chagas optimista por las medidas anunciadas por Bordet

El gobernador Gustavo Bordet anunció el quite de todos los cargos impositivos provinciales en la tarifa eléctrica en Entre Ríos . Esta medida, como las que reclama la provincia a nivel nacional, fueron valoradas por el extitular de Salto Grande y Enersa, Juan Carlos Chagas.

Este anuncio considerado trascendental lo hizo el gobernador Gustavo Bordet en la Asamblea Legislativa de este miércoles y recordó que durante el último gobierno nacional recorrió algunas ciudades entrerrianas escuchando las quejas de los usuarios residenciales por los elevados costo de la luz. "En el barrio Cipo de Concordia y en el Mandarina de Concepción del Uruguay, entre otros, escuché quejas y relatos dramáticos de gente muy mayor, desesperada por no poder enfrentar en aquél entonces el costo de las facturas que recibían por debajo de la puerta. No puedo pagar esto, m'hijo, me decía una viejita asomada a su humilde vivienda", recordó.

Iniciativa parlamentaria

La medida anunciada por Bordet y el proyecto de ley que puso a consideración el senador Edgardo Kueider en la Cámara Alta, sería un paso más en el cometido que se adoptó por estas horas destinado a atacar de cuajo esta problemática.

La iniciativa parlamentaria, sobre la que el ex funcionario prestó su colaboración, avanza sobre los beneficios que deberían tener las provincias generadoras de electricidad a la hora de evaluar, entre otros ítems, las regalías correspondientes y el pago del kw/ hora producido, por parte de Cammesa, organismo éste que regula el Mercado Eléctrico Mayorista.

Chagas, en sus declaraciones, adelantó que otras gestiones que se están cumpliendo simultáneamente, a nivel nacional, "permiten ser doblemente optimistas acerca de este escenario" y puso asimismo el acento en que todas las expresiones políticas entrerrianas como lo ha venido manifestando desde hace años sobre la represa de Salto Grande, tiene que ser el objetivo y la postura confluyente y acompañar esta ofensiva para lograr una electricidad más barata que tenga como beneficiarios también a la producción, la industria y el comercio. Lo contrario, sería un signo de inmadurez".