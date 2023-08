SUBE: personas con discapacidad usuarias pueden renovar el beneficio

El trámite de renovación comenzó el 7 de agosto y se dispone de un día en particular de la semana para la atención de las personas beneficiarias, de acuerdo al último dígito de su Documento Nacional de Identidad (DNI). Sin embargo, desde el 22 de agosto hasta el 31 de agosto se atenderá a todos los que no concurrieron a realizar el trámite el día correspondiente.

El cronograma

Lunes 7 y lunes 14: DNI Finalizados en 0 y 1

Martes 8 y martes 15: DNI Finalizados en 2 y 3

Miércoles 9 y miércoles 16: DNI Finalizados en 4 y 5

Jueves 10 y jueves 17: DNI Finalizados en 6 y 7

Viernes 11 y viernes 18: DNI Finalizados en 8 y 9

El trámite se realiza de forma presencial en la Unidad de Gestión, ubicada en Avenida Almafuerte 233, de Paraná. El horario es de lunes a viernes, de 8 a 14.

Requisitos

La documentación necesaria es: DNI original (no fotocopia), Certificado Único de Discapacidad (CUD) vigente, y tarjeta SUBE a nombre de la persona beneficiaria (en caso de no tener o haberla extraviado, se requiere una tarjeta que no esté a nombre de otra persona).

El trámite puede ser realizado por el titular, o bien por el padre, madre, tutor o familiar, con la correspondiente documentación que acredite el vínculo.