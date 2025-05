Solidaridad: Trini recibió un dispositivo que le permite comer y dibujar con autonomía

Trini es de Paraná, tiene 7 años y le gusta dibujar. Ahora puede hacerlo con mayor autonomía y más comodidad, ya que cuenta desde hace un par de meses con un dispositivo adecuado con el que no necesita apoyar primero los lápices en su mejilla o en su cuello, y gracias a esto no fuerza más sus cervicales. Lo mismo pasa cuando es la hora de comer, o con otras actividades cotidianas, por lo que mejoró notablemente su calidad de vida.

Trini dispositivo.mp4

"Esta adaptación le facilitó mucho todo"

En este marco, Rita, la mamá de Trini, contó a UNO: “Ella ya está usando este dispositivo que le hicieron, no todo el tiempo, pero sí para hacer cosas específicas como comer, por ejemplo. Si bien ya comía sola, esto le facilitó el agarre de los utensilios. También lo usa para pintar, ya que con esta tarea ella se cansaba mucho, se tensionaba, el cuello le quedaba duro. Ahora le resulta además más fácil escribir, porque al lápiz lo agarraba de otra manera y ya no tiene que torcer el cuello, así que su postura mejoró un montón”.

Trini.jpg La familia de Trini la acompaña siempre

Rita mencionó que Trini va a tercer grado en la escuela Santa Rafaela María. Nació con una amputación genética, en este caso, sin sus manitos, y sobre este punto, comentó: “Esperemos que en un futuro se le pueda colocar una prótesis. Por el momento usa esta adaptación que le facilitó mucho todo, y ahora están por probarle otro dispositivo, incluso mejor”, señaló, y recalcó: “Está buenísimo lo que hace el Laboratorio Diseño Litoral 3D, es algo digno de admirar, porque le simplifican la vida a la gente que por ahí no tiene la posibilidad de tener algo más complejo o ni siquiera sabe que puede haber algo así. En mi caso, yo no sabía que se podía hacer una adaptación de este tipo como la que usa hoy mi hija”.

Acompañamiento clave de la terapista ocupacional

Trini dispositivo calidad de vida (1).jpg

Fue Andrea Romero Walter, la terapista ocupacional que acompaña a la niña, quien tuvo la idea de contactar al médico reumatólogo César Graf, que encabeza en Paraná el equipo interdisciplinario del laboratorio Diseño Litoral, que hace dispositivos en 3D y los entrega gratis a personas con enfermedades reumáticas en todo el país. “Le comenté el caso de Trini, porque mi objetivo era empezar a generar algunos pequeños cambios a través de la prueba de adaptaciones, ya que pienso más a futuro en la posibilidad de una prótesis. Es súper interesante la propuesta que él tiene. Siempre está muy dispuesto a escuchar al profesional y sobre todo al paciente o a la familia que acompaña a esa persona para tratar de brindarle lo mejor dentro de sus posibilidades, y también genera nexos con otras instituciones u otras personas que pueden aún ayudar más a las diferentes necesidades del paciente”, precisó Romero Walter.

Trini dispositivo calidad de vida.mp4

Sobre esta oportunidad de que Trini pueda mejorar su calidad de vida, contó: “Como terapista ocupacional mi rol va más allá de intervenir en las limitaciones físicas específicamente, sino también en comprender el impacto que implica esto en relación a lo emocional, a lo funcional y a lo social, y cómo esta situación justamente le genera ciertos desafíos a ella en este caso. A Trini la veo desde los cuatro años y siempre logró superar ampliamente las actividades que se le proponían; inclusive tiene una personalidad muy imponente y hasta ella misma se desafiaba aún más para resolver una actividad. Pero al plantearle la posibilidad de adaptaciones, ella no quería. Si bien es muy consciente de su situación, me expresaba que no quería nada distinto, que ella podía dibujar, pintar y hacer las cosas que a ella le interesaban. Sin embargo, ella sigue creciendo y además de desarrollarse a nivel emocional, psicológico, lo hace a nivel físico. Entonces, la postura con la que ella realiza sus ocupaciones diarias, como comer, escribir, dibujar y demás, le empezó a generar dolores en otras articulaciones, grupos musculares, y por eso se volvió a retomar la posibilidad de hacer una adaptación. Y ante esta situación puntual de ciertas molestias físicas, accedió”.

“De mi parte estoy muy contenta, espero que este camino se siga haciendo al andar y que cada vez podamos llegar a probar diferentes adaptaciones hasta tener la prótesis que le brindará a Trini un mayor grado de autonomía”, añadió con entusiasmo.

El compromiso de ayudar creando dispositivos en 3D

En tanto, el doctor César Graf contó que si bien no se dedica a hacer prótesis sino “adaptadores para personas que tienen las manos pero que no las pueden usar”, desde el Laboratorio aceptaron el desafío: “Imprimí 12 prótesis que hay en internet, y modificando dos de esas conseguí una adaptación que a ella le vino bien, porque se la calzó el primer día que vino y no se la quiso sacar más. Le fuimos incorporando un tenedor, luego un lápiz. Ahora le estoy imprimiendo una segunda que me parece que la va a ayudar más, porque va a tener varios dispositivos para intercambiarlos”.

Mientras está la posibilidad de que Trini tenga unas prótesis dentro de algunos años, hoy su vida mejoró notablemente, gracias al compromiso de su terapista ocupacional Andrea, del Laboratorio Diseño Litoral 3D, del Grupo Solidario Mitre Activa, de la familia de la niña y de ella misma, quien aseguró a UNO que este fue un gran cambio para poder seguir haciendo las cosas que le gustan y le generan felicidad.