Solidaridad: Piden estufas en desuso para repararlas y donarlas a familias carenciadas

La cruzada solidaria de la familia Salzman es un éxito..jpg La cruzada solidaria de la familia Salzman es un éxito.

Unas 4.000 personas le pidieron una estufa

Ahora, con la llegada de las bajas temperaturas, está solicitando a través de sus redes sociales estufas que no funcionen o que alguien ya no utilice en su hogar, debido a que hay mucha gente pasando frío. Ya juntó y reparó 21, que son un montón pero no son suficientes ante tantas necesidades. Según contó a UNO, en estos días recibió casi 4.000 pedidos de personas que necesitan una para su vivienda. “En dos horas vinieron aproximadamente 10 familias a buscar una estufa. Vamos trabajando a medida que podemos. Tenemos hasta ahora 21 estufas que quedaron del año pasado y fueron unas 4.000 personas las que nos escribieron que necesitan una. Lamentablemente no podemos cumplir con todo el mundo, pero intentamos ayudar a la mayor parte, dentro de nuestras posibilidades”, comentó.

Mariano Salzman repara electrodomésticos.

Cómo colaborar

A su vez, Mariano refirió: “Hay mucha gente que por ahí tira las cosas que ya no usa y no se acuerda que el prójimo o el vecino puede llegar a necesitarlas, como me ha pasado en muchísimos casos. Pero lo que les pedimos es que nos traigan los artefactos para reciclar todo lo que se pueda. Vamos a ir reparando las cosas que nos vayan donando. Ya me trajeron un montón de cosas. Pensé que la gente se había olvidado, pero sin embargo no fue así”.

Quien quiera colaborar, puede escribir al Facebook: Mariano Salzman, o por WhatsApp 3435170664.