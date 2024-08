Solicitan la reglamentación del programa de Prevención del Suicidio

La Ordenanza Nº 10.147 , impulsada por PR y aprobada en diciembre de 2023, busca abordar de manera integral y con un enfoque multidisciplinario la problemática del suicidio en la ciudad de Paraná y aún no ha sido reglamentada. La norma local adhiere a la Ley Provincial de Prevención del Suicidio N° 10.605 y a la Ley Nacional N° 27.130 de Prevención del Suicidio.

Datos del informe

La norma se basa en datos oficiales de la Nación.

Suicidios_por_provincia_2022.width-800.jpg

El pedido se sustenta al considerar que Entre Ríos sigue siendo, por segundo año consecutivo la provincia con más casos de suicidio en el país, por cada 100.000 habitantes mayores de 5 años, según los últimos informes del Ministerio de Seguridad de la Nación. El último documento oficial fue emitido en septiembre de 2023 y señala que la tasa provincial es de 18,4 (239 personas) y en 2022 el Departamento Paraná tuvo 66 muertes autodeterminadas, seguidas por Uruguay y Concordia (28 cada uno).

Suicidio_ER_por_departamento_2022.width-800.jpg

En este marco, Armando Sánchez, presidente de PR y quien fue secretario del bloque de ediles en la anterior gestión, expresó este miércoles en La Mañana de La Red (FM 88.7): “El programa se aprobó por unanimidad el 5 de diciembre de 2023, lo promulgó la nueva gestión el 15 de diciembre de 2023 y tenía 60 días para reglamentarlo. Eso no pasó y esperamos un tiempo prudencial para que se organicen, pero ya pasaron ocho meses de gestión y si no se ha reglamentado es por falta de voluntad política o por desconocimiento de la ordenanza”.

Sobre el programa de Prevención del Suicidio

Sánchez explicó que el programa Municipal de Prevención del Suicidio plantea tres etapas: “Comunicación, concientización, para desalentar esto, hablar de salud mental, de las consecuencias, decir que la autodeterminación no es la solución. La otra etapa es la sensibilización, para estar atentos como sociedad, ser solidarios, empáticos y detectar algunas características en algunas personas. Y por último, articulación: trabajar mancomunadamente con Provincia y con instituciones de la sociedad civil que están formadas. Es fundamental entender que esta problemática no se puede resolver si no se trabaja en red”.

“No hay nadie mejor que el municipio para estar en el día a día, en el territorio”, aseveró.

Por otra parte remarcó que los suicidios se pueden prevenir.

En cuanto a la reglamentación, Sánchez indicó que en primer lugar debería otorgarse a una Secretaría como autoridad de aplicación, luego formar el equipo interdisciplinario y hacer campañas de concientización a través de las herramientas con las que cuenta la Municipalidad.

prevencion-del-suicidio.jpg

Resoluciones que esperan

El referente de PR señaló, también en relación a la temática de la legislación en salud mental en la capital provincial, que desde el espacio político aguardan la reglamentación de una resolución sobre prevención de adicciones, que databa de la gestión de Sergio Varisco, en 2018: “Es fundamental que se implemente porque crea equipos interdisciplinarios, trabajos en redes. Logramos la aprobación de la Resolución 003/23 del Concejo Deliberante, que insta al Departamento Ejecutivo Municipal a que proceda con premura a reglamentar la Ordenanza Nº 9688, que crea la Red Municipal de Tratamientos en adicciones y todavía no ha sido reglamentada. Todos estos temas van de la mano con la salud mental y cualquier acción de prevención y trabajo en red en este sentido, requieren primero la reglamentación de estas ordenanzas. No entendemos por qué la gestión municipal deja pasar tanto tiempo. Quizás sea falta de voluntad política, o desconocimiento de la urgencia de estos temas, pero eso tiene que cambiar, por eso, con Políticas para la República insistimos tanto”.