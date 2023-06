Sergio Urribarri bajó su candidatura a gobernador de Entre Ríos

El ex gobernador de Entre Ríos y ex embajador en Chipre e Israel, Sergio Urribarri, anunció este lunes por la mañana mediante un comunicado la decisión de desistir a su candidatura como gobernador de la Provincia en la elecciones 2023: "He decidido no participar en los comicios en esta elección entendiendo que es momento de que nuestro espacio y también el peronismo en su conjunto deben darle el lugar que corresponde a nuevos y nuevas dirigentes", expresó. Sigue vigente la instancia judicial de indagatoria prevista para esta semana, en el marco de la causa por enriquecimiento ilícito.