Sergio Urribarri apelará el nuevo fallo en su contra

Miguel Ángel Cullen, uno de los abogados defensores del ex gobernador Sergio Urribarri, se refirió a la resolución del juez de Garantías Julián Vergara de este miércoles en la causa en la que se investiga el patrimonio del exmandatario, en contra del planteo de prescripción. “El fallo no dio respuesta concreta a los argumentos que planteamos”, expresó el letrado y adelantó que lo apelarán.

“La resolución del juez Vergara no se ocupa de contestar los agravios que hemos expuesto; no se rebatieron los fundamentos por los cuales sostenemos que esta causa no puede seguir adelante. Es por eso que vamos a apelar insistiendo con los planteos que hemos hecho hasta que sean escuchados”, manifestó Cullen.