Robo de bebés: analizarán la pena a los médicos del IPP

Durante el juicio por la causa IPP, ambos médicos fueron encontrados responsables del delito de robo de bebés y supresión de identidad en el marco del terrorismo de Estado, por el caso de los mellizos Valenzuela Negro, hijos de militantes desaparecidos Raquel Negro y Tulio Valenzuela. También había sido condenado David Vainstub, quien luego falleció. Torrealday fue considerado partícipe necesario y Rossi, secundario.

Cinco años después, la Sala II de Casación rechazó los recursos de las defensas en contra de las condenas y ratificó que los pediatras tuvieron un rol importante en la sustracción de los hijos de Negro y Valenzuela. Quedó acreditado que los mellizos nacieron en el Hospital Militar de Paraná en marzo de 1978, durante el cautiverio de su madre, y desde allí fueron derivados al IPP. Posteriormente los condenados los entregaron a personas que no tenían ninguna relación con la familia de origen. La melliza mujer restituyó su verdadera identidad recién en 2008, mientras que el niño varón continúa desaparecido y actualmente tiene 45 años.

No obstante, la Cámara anuló la parte de la sentencia que refiere a las penas impuestas y decidió enviar nuevamente la causa a Paraná para que el Tribunal Oral Federal, con una integración diferente a la que llevó adelante el juicio, dicte un nuevo pronunciamiento sobre ese punto. Las penas habían sido de nueve años de prisión para Torrealday y seis años para Rossi.

En el fallo de Casación, el camarista Guillermo Yacobucci fundamentó la necesidad de volver a analizar las penas por considerar que fueron "arbitrarias", ya que no tendrían proporción con los años de prisión dispuestos para los condenados como autores en el juicio por la causa Hospital Militar, realizado en 2012. "Asiste razón a las defensas ya que, a pesar de que el a quo señaló expresamente que en el caso particular debía guardarse una proporcionalidad con las penas establecidas para 'los autores principales' en 'la causa madre conocida como Zaccaría', el quantum punitivo efectivamente establecido para los dos imputados no reflejó la alegada pretensión", sostuvo.

En aquel primer juicio, los represores considerados "coautores" resultaron condenados a penas de 11 y 14 años de prisión, mientras que al único partícipe necesario, el médico militar Juan Antonio Zaccaría, le correspondieron cinco años de prisión, cuatro menos que a Torrealday.

Responsabilidad

En la parte más importante de su fallo, la Cámara de Casación confirmó la responsabilidad que tuvieron los médicos civiles en este caso de robo de bebés durante la dictadura. "La entrega de los menores por parte de las autoridades del IPP a quienes no se mostraban investidos jurídicamente de ninguna competencia legal para retirarlos indica que, desde el inicio de la recepción de los niños, las autoridades de la clínica, al menos, conocían la situación irregular en la que estaban interviniendo y que se explica a partir de su vínculo con comportamientos cualificados en la condena", dijo el mismo camarista.

"El marco situacional está signado por la procedencia de los menores del Hospital Militar, incertidumbre acerca de sus nombres, inexistencia de familiares relacionados con ellos y escenario de represión en pleno desarrollo. En consecuencia, la actuación atribuida a los acusados, muestra la configuración de un riesgo jurídicamente desaprobado, congruente con la ratio objetiva y subjetiva de lesa humanidad, lo cual sella la suerte del agravio", continuó.

A su vez, entendió que como socios del IPP, tenían "concretos deberes positivos y negativos" que incumplieron al permitir que los mellizos Valenzuela Negro fueran retirados por quienes no estaban legalmente autorizados para hacerlo.

La beba mujer, Sabrina, fue abandonada en la puerta del Hogar del Huérfano de Rosario y luego entregada en adopción por la Justicia de Familia de esa ciudad. Restituyó su identidad en 2008 y es la nieta restituida número 96 de Abuelas de Plaza de Mayo.

Búsqueda

El hermano mellizo de Sabrina Gullino Valenzuela Negro sigue viviendo bajo una identidad falsa y se desconoce su paradero. En Entre Ríos rige la Ley N° 10.990 que crea la campaña de sensibilización y difusión “Entre Ríos te Busca”. Allí se recomienda difundir lo siguiente: “Si naciste entre 1975 y 1983 y dudás sobre tu identidad, o conocés alguien que duda, comunicate con el Registro Único de la Verdad al 0343-4234310 o a registrounicodelaverdad@entrerios.gov.ar”. Además, para comunicarse con Abuelas de Plaza de Mayo se puede escribir a abuelas@abuelas.org.ar.