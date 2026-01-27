Retiraron muebles y equipos: final definitivo para el Banco Nación en Santa Elena

El Centro Comercial de Santa Elena expresó su preocupación por el desmantelamiento de la sucursal del Banco Nación que nunca abrió.

El edificio está listo para ser inaugurado, sin embargo, la semana pasada comenzaron a retirar parte de los cajeros y cartelería para trasladar todo a Concordia.

El Centro Comercial e Industrial de Santa Elena reaccionó ante el desmantelamiento definitivo de la sucursal del Banco Nación que nunca llegó a abrir sus puertas. La situación se enmarca en una política nacional de reducción de sucursales. Cabe señalar que la entidad bancaria anunció el 25 de junio de 2025 el cierre de 60 dependencias en todo el país como parte de un plan de austeridad y digitalización.

Claudio Sanabria, presidente del Centro Comercial e Industrial de Santa Elena, expresó al sitio La Sexta: “El Centro Comercial no va dar ningún tipo de información esta vez y cree que esta información y todo tipo de información la deben dar nuestros gobernantes: el intendente y los legisladores departamentales. También estamos esperando una respuesta urgente del gobernador, que le hemos pedido tres reuniones y no hemos tenido ninguna respuesta”.

sucursal_nacional_desmantelamiento_2026

El desmantelamiento del edificio se da en un contexto de creciente preocupación en la comunidad local, especialmente entre comerciantes y sectores productivos, que ven frustrada una expectativa largamente sostenida en torno a la llegada del Banco Nación como herramienta clave para el desarrollo económico y financiero de la ciudad.

Un poco de historia

El edificio destinado a la sucursal del Banco Nación en Santa Elena estuvo prácticamente terminado entre mayo y julio de 2025, con cajeros automáticos instalados, mobiliario completo y hasta luces encendidas por la noche, lo que generaba confusión entre los vecinos que intentaban utilizar un servicio que nunca llegó a funcionar. Pese a las expectativas de inauguración, la entidad bancaria jamás abrió sus puertas y hoy los residentes deben trasladarse hasta La Paz para realizar trámites básicos.

Fueron varios los intentos de los comerciantes para revertir la situación, entre ellos el envío de una carta al gobernador Rogelio Frigerio para que intercediera ante el presidente Javier Milei. Sin embargo, hasta el momento no han recibido respuestas.

En el plano legislativo, el 3 de julio de 2025 la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó un proyecto del diputado Bruno Sarubi (oriundo de La Paz) solicitando al Poder Ejecutivo Nacional y al Banco Nación la habilitación urgente de la sucursal. El legislador remarcó que el edificio está terminado desde hace tiempo y cuestionó que una ciudad de más de 20.000 habitantes, con cientos de pymes, comercios y miles de jubilados, no cuente con un banco público operativo.