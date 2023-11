Réplica entrerriana del ARA General Belgrano recorre el país

Esta réplica despierta gran interés en la población en general, al igual que las tres anteriores que hizo Sergio, de 1,20 metros, que luego donó a familiares de caídos y al museo temático que está en Paraná.

Con la embarcación más grande habitualmente visita escuelas e instituciones de la provincia que lo invitan, y desde hace un tiempo también llega a otras provincias. En este marco, recorriendo el país se presentó en Santa Fe el miércoles pasado, en el marco del 35° Congreso de la Confederación de Combatientes de Malvinas. En tanto, el lunes 27 llegará al Paraje La Paloma, en Coronel Pringles, en la provincia de Buenos Aires; y viajará luego hacia la Base Naval Puerto Belgrano, para cerrar el mes el jueves 30.

Con la humildad que lo caracteriza y entusiasmado con esta posibilidad de seguir difundiendo de este modo la causa Malvinas y homenajeando a los héroes a su paso, Titi contó a UNO: “Salimos tímidamente de Entre Ríos este año, cuando fuimos en agosto a San Lorenzo y en septiembre a Carcarañá. El miércoles pasado estuvimos en Santa Fe, participando en la Convención de Veteranos, que nos invitaron gentilmente. Ahora el domingo que viene salgo de viaje para Buenos Aires, a la Base Naval de Puerto Belgrano, que tendría que estar el martes de la semana que viene, pero previo a eso hay un pequeño museo de Malvinas en el Paraje La Paloma, que es en la ciudad de Pringles, así que primero vamos a estar ahí el lunes ahí”.

Réplica del ARA General Belgrano.jpg La Réplica del ARA General Belgrano hecha pro Titi Gammella recorre el país Gentileza: Titi Gammella

A su vez, subrayó: “Desde allí vamos a la Base Naval Puerto Belgrano, lugar emblemático para la historia argentina, la Catedral de la Armada, donde tuvo asiento natural el Crucero ARA General Belgrano, así que sentimos mucho compromiso, mucha responsabilidad por parte nuestra por estar ahí y hacer navegar incluso a esta réplica del Crucero, ya que la botadura que yo había soñado acá en Paraná no se podrá dar por el hecho de que no tenemos la habilitación de Prefectura Naval. Pero en esa dársena en Puerto Belgrano, como no tiene jurisdicción Prefectura, no hay problema, así que estoy muy contento y orgulloso de poder estar en este lugar”.

Sobre este punto, cabe recordar que Gamella hizo diferentes pruebas de navegación en el Club de Pescadores, en Paraná, para cerciorarse de que todo funcione de manera correcta y dejarla prácticamente lista para la botadura oficial, que pensaba hacer este año, pero por esta cuestión de los permisos que nunca se concretaron no podrá llevarla a cabo, al menos por ahora, en la ciudad donde vive y fue acuñada esta magnífica obra, que despierta numerosas emociones en los sobrevivientes del Belgrano y en las comunidades que visita.

Tiempo atrás Sergio comentó: “Es un homenaje que hacemos con mi mujer y dos hijos, netamente familiar, sin apoyo económico de ningún tipo. Queremos estar en todos lados. Es fundamental que los alumnos de las escuelas a las que vamos aprendan el mensaje que nos dejaron en la gesta de Malvinas. Nuestros héroes dejaron un mensaje de amor, de hidalguía, de compañerismo, patriotismo. Y apuntamos a llevar esa palabra a los chicos que se forman, siempre acompañando a los Veteranos”.

Por último, destacó: “La réplica está hecha con planos originales, todo respeta las líneas originales del crucero. Hay partes recicladas, el casco del crucero es metálico revestido de madera, y la superestructura, las torres, la artillería, están confeccionadas en plástico, y otros elementos en impresión 3D que me obsequiaron”.