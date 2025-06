Reclaman ante la justicia por un implante coclear a un menor

implante coclear.jpg Destacan que la justicia no avanza en el caso.

Según detallaron en redes sociales, el trámite de autorización se inició en octubre del año pasado y fue aprobado a principios de este año. Sin embargo, el pago correspondiente no se ejecutó, lo que imposibilita la cirugía. “Lo irónico es que, autorizado y todo, no se ejecuta el pago a la correspondiente empresa. Por ende, no sirve de nada esa autorización, ya que seguimos sin implante, y sin implante no hay cirugía, obviamente”, manifestaron a través de un video en las redes sociales.