Quejas de usuarios de colectivos que van a Santa Fe los domingos

Este domingo se formaron extensas filas de pasajeros que querían viajar desde Paraná a Santa Fe. Esto generó grandes demoras para abordar los colectivos, que tienen frecuencias más reducidas ese día y hay menor cantidad de unidades, atento a que es entre semana la mayor demanda. Se trata de un problema que se repite desde hace años y que parece no encontrar una solución definitiva, lo que enardeció los ánimos de muchos de los usuarios afectados.

ETACER Y FLUVIALES.jpg FOTO UNO/ Juan Manuel Hernández

Quejas de usuarios

Adrián, un profesor universitario que vive en Santa Fe y los fines de semana llega a la capital entrerriana a visitar a su familia, contó a UNO: “Estamos padeciendo esto, como siempre. Los domingos hacemos fila alrededor de una hora y media. Por ahí se pierde la noción del tiempo. Cuando logré tomar un colectivo había muchísima cola de gente atrás que quedó esperando, es increíble. Debe haber gente incluso que se queda sin viajar a veces, y es algo que a mí ya me ha pasado junto con más personas, porque hay un horario en que se cortan los colectivos y vuelven a prestar servicio a la madrugada. Me ha pasado de ir a las 21 a la Terminal y se hace medianoche esperando poder subir y me quedo igual sin ir ni siquiera en el último cole”.