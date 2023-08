Proponen una ley de enganche salarial para los policías

El proyecto fue presentado este martes por la diputada Lucía Varisco , quien actualmente integra el bloque Unión Cívica Radical. Específicamente busca establecer que a las remuneraciones de los funcionarios de la Policía de Entre Ríos (PER) y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), se les aplique "en forma automática todo incremento que por cualquier concepto disponga el Ministerio de Seguridad de la Nación para los haberes de la Policía Federal Argentina (PFA)" .

El texto dice también que le corresponderá al Poder Ejecutivo provincial implementar las medidas tendientes a adecuar las remuneraciones "en idéntica medida, para proceder a liquidarlas y abonarlas íntegramente". Además agrega: "La Policía de Entre Ríos y el Servicio Penitenciario de Entre Ríos comunicarán al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanzas, o el que en un futuro lo reemplace, el incremento que resulte, con copia de la Acordada respectiva, para su cumplimiento".

Varisco Lucía.jpg Lucía Varisco.

El segundo artículo prevé un aumento salarial: "Establécese un incremento del ocho con cincuenta por ciento (8,50%) sobre las remuneraciones vigentes para funcionarios de la Policía de Entre Ríos (PER) y funcionarios del Servicio Penitenciario de Entre Ríos (SPER), el que será aplicable a partir del segundo mes siguiente al de la promulgación de esta ley".

En los fundamentos, Varisco sostuvo que los funcionarios de seguridad de Entre Ríos vienen desde hace mucho tiempo reclamando condiciones laborales dignas y ante eso aseguró: "No podemos seguir exigiendo más seguridad si no escuchamos la necesidad de las personas que tienen la responsabilidad de brindárnosla". Agregó que no tienen gremio propio, por lo cual deben "resignarse" a los aumentos que consiguen los gremios que representan otros trabajadores.

"Actualmente los funcionarios de la Policía y del Servicio Penitenciario de Entre Ríos gozan de sueldos que se encuentran muy por debajo de los de la Policía Federal Argentina, como si hubiera policías de primera y policías de segunda", consideró.

Como en el Poder Judicial

Lucía Varisco hizo alusión a que en 2011 se aprobó la Ley de Enganche Salarial N° 10.068 que permitió lo mismo que solicita en este proyecto, para la Justicia de Entre Ríos. Esa norma establece que los porcentajes de aumento para la Justicia provincial se hagan de acuerdo a los aumentos salariales que establece la Corte Suprema. "Los funcionarios de nuestra Policía y Servicio Penitenciario están encargados de hacer cumplir la ley tanto como los jueces y fiscales", comparó.

Como antecedente, citó que el exgobernador Jorge Busti sancionó el Decreto 805 el 3 de marzo de 1989, ad referéndum de la Legislatura, el cual también buscaba la equiparación del sueldo de la PER y el SPER al sueldo de la Policía Federal. Sin embargo, aquel decreto no consiguió los votos de los legisladores para sancionarse.

Más recientemente, el 28 de noviembre de 2022 ingresó al Ministerio de Economía, Hacienda y Finanza el expediente N° 27.61024 solicitando equiparación con las fuerzas federales conforme a lo establecido por la Constitución nacional en su artículo 14 –a igual tarea, igual remuneración– pero al momento no ha tenido ninguna respuesta.