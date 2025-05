Planta de hidrógeno verde en Uruguay: ciudades entrerrianas presentaron un nuevo pedido para su relocalización

Un mes más tarde, 27 de los 29 concejales de esa localidad uruguaya aprobaron el proyecto enviado por el Ejecutivo local, mientras un grupo de ambientalistas se manifestaban en la Junta Departamental.

Dónde estaría ubicada

La planta se ubicaría en unas 442 hectáreas a unos cinco kilómetros de Paysandú, cercana a una zona que está por ser declarada área protegida, con monte nativo ribereño y un ecosistema importante para el país vecino y la región.

El sector es considerado rural, pero la aprobación de la Ordenanza prevé generar un espacio de 152 hectáreas “rural natural” y otro suburbano industrial de 288 hectáreas. Asimismo, se estableció que HIF tendrá un plazo de cinco años para construir la planta y, una vez cumplido ese lapso, la recategorización de los suelos quedaría sin efecto.

Para ello, la empresa prevé talar cerca de 100 hectáreas del monte nativo para construir todas las edificaciones necesarias para activar la planta.

La fábrica generará combustibles sintéticos a través del uso de dióxido de carbono que emerge de las cadenas de biomasa y de hidrógeno verde, que se desarrollaría con energías renovables. Con una inversión de unos 6.000 millones de dólares –la más grande de Uruguay– permitiría crear unos 3.000 puestos de trabajo.

Se espera que la planta genere 700.000 toneladas anuales de biocombustibles. De acuerdo con la compañía, esta producción podría reducir las emisiones en un millón de toneladas de dióxido de carbono al año.

planta uruguay paysandu 2.jpg

El reclamo de las ciudades entrerrianas

Desde la microrregión, la Municipalidad de Colón presentó -junto a una asociación ambientalista- una nota formal desde la Microrregión Tierra de Palmares dirigida al presidente de HIF Global, solicitando explícitamente la relocalización del emplazamiento actual del proyecto.

Unánimemente, solicitaron que la planta sea reubicada en un área que no genere estos perjuicios, ya que su continuidad allí afectará “directamente al turismo –principal actividad económica de la zona– debido a la contaminación visual y al impacto en el ecosistema” por las emisiones de contaminantes, explicaron en su pedido.

La planta tendrá tres chimeneas de 60 metros de altura y cuatro antorchas que quedarán frente a las playas entrerrianas. Las inquietudes también pasan en torno al volumen de agua del río Uruguay utilizada y la distancia de ubicación de la planta, que sería a unos mil metros de la costa. Otra de las dudas es si la planta desprendería algún tipo de partícula contaminante.

En ese marco, el conjunto de localidades recordó que el comportamiento del río y sus crecientes provocan inestabilidad en la estructura socioeconómica de la zona, por lo que la región “no soporta aceptar otra amenaza más”.

El escrito elevado expresa la preocupación por la falta de consulta a las comunidades vecinas en una zona que ha consolidado su perfil como destino turístico nacional, con áreas naturales protegidas, reservas, playas y una historia compartida de integración con Paysandú.

Además, el intendente de Colón, José Luis Walser, se reunió con representantes de trabajadores de Paysandú, para elaborar un proyecto que declare a la zona prevista para la planta como "área protegida", con la propuesta de un corredor binacional entre Salto, Paysandú y Colón.

planta uruguay paysandu.jpg

"Diálogo y trabajo en conjunto"

A finales de marzo pasado, el gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, mantuvo un con el presidente de la República Oriental del Uruguay, Yamandú Orsi, y con el canciller Mario Lubetkin, para tratar este tema centrado “en el cuidado del río Uruguay, el desarrollo sostenible de ambas orillas y la necesidad de profundizar la cooperación binacional".

En ese marco, Frigerio valoró la predisposición del gobierno uruguayo a escuchar los planteos. “Estamos convencidos de que no se va a repetir una situación como la que nos enfrentó en el pasado entre Gualeguaychú y Fray Bentos. Si eso sucediera, sería porque no aprendimos de nuestros errores. Y eso no va a ocurrir”, remarcó el gobernador entrerriano.

Frigerio convocó a “trabajar juntos para que el desarrollo energético sea compatible con el desarrollo turístico y productivo" de ambas márgenes. “Queremos que el desarrollo de nuevas energías no compita con la principal fuente de trabajo de nuestra ciudad, que es el turismo”, agregó.