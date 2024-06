PJ: Kueider prendió el ventilador y escala la tensión

Después de la sesión prroliferaron las críticas en el interior del peronismo -tanto entrerriano como nacional- e incluso hay proclamas para que se expulse del PJ.

Este lunes el senador de Unidad Federal se defendió en declaraciones radiales y cuestionó la actitud de sus colegas de Uniòn por la Patria. “La consigna era que explote todo, porque al otro día los mercados se iban a disparar, iba a haber corridas bancarias, íbamos a entrar en una crisis peor aún. Nosotros podemos llegar a salvarnos, pero la sociedad no, no da para más”, acusó.

Además, en declaraciones a Splendid, aseveró: “No traicioné a nadie”.

Sobre sus posturas en el recinto, Kueider repasó: "No voté el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones pero hubo senadores de Unión de la Patria que sí lo votaron solapadamente" y mencionó que" levantó la mano Anabel Sagasti".

El ejemplo puede interpretarse como un tiro por elevación a Cristina Kirchner, ya que la elgisladora mendocina reporta a la ex presidenta.

Arde el peronismo

“No podemos permanentemente boicotear y, si no gobernamos, preferir que se prenda fuego todo para volver a gobernar. Con esa lógica, que hay que cambiar, el peronismo ha llegado a este punto de crisis rotundo. Hoy no sé quién conduce el peronismo”, cuestionó el concordiense.

Sobre las críticas que le propinó el ex presidente Alberto Fernández, quien le había achacado "traicionar a sus votantes". El entrerriano replicó duramente al ex Jefe de Estado. “Las manifestaciones de Alberto me da pena. Si hay alguien que ha traicionado es Alberto. Han destruido al peronismo con el tiroteo con Cristina. Tuvo la oportunidad de construir un nuevo peronismo y no tuvo la valentía suficiente para hacerlo”, se despachó Kueider.

Consultado sobre los pedidos de expulsión que se manifestaron en los últimso días, el senador le restó trascendencia: “No sé qué van a hacer. En Entre Ríos están planteando lo mismo. Que hagan un pedido formal y seguramente tendré una instancia para defenderme. Les voy a hacer un libro de traiciones al peronismo. Vamos a tener un lindo debate", desafió.

Uno de los planteos de echar a Kueider del PJ lo hizo (en redes sociales, por ahora) su colega en el Senado, Juliana Di Tullio, otra muy cercana a Cristina Kirchner.

Otro de los pedidos surgió del PJ Concordia y lo tendrá que resolver el Partido a nivel provincial.