Pedirán justicia por Moscú, el gato que murió en castración

Era tal su dolor que partió de calle República de Siria con su animal en brazos e hizo una publicación en Facebook en la que denunciaba públicamente lo que había sucedido. El video fue viral. Recibió muchos mensajes de apoyo y solidaridad por la pérdida de su mascota, aunque -contó- también enérgicos reclamos por parte de integrantes de asociaciones protectoras de animales, que asumieron que Peralta estaba incitando a los vecinos de la ciudad a no responsabilizarse de la castración de sus mascotas.

justicia por Moscú2.jpg Paraná: pedirán justicia por Moscú, el gatito que murió en una castración

"No pude dormir. Moscú no está!. No pido que cierre la dirección de Zoonosis en República de Siria, pido que saquen al que no tenga ganas de trabajar. Pido que se revise el lugar, que se haga un allanamiento si es necesario y que verifiquen si todos tienen los títulos profesionales correspondientes. Quiero saber que le pasó a Moscú", dijo el entrevistado.

Movilización y pedido de justicia

Rodrigo radicó la denuncia por lo sucedido en la comisaría 5° y además se contactó con la abogada Karina Ozón, especialista en la temática, para que inicie acciones legales por mala praxis.

Junto a Santiago están organizado para el jueves 5 de noviembre a las 10 de la mañana una movilización y pedido de Justicia frente a la Municipalidad de Paraná. "No nos vamos a callar. Queremos justicia por Moscú y pedimos a todas las personas que quieran y protejan a los animales que nos acompañen", dijo Rodrigo.

Sobre la mañana del jueves, Rodrigo contó que junto a un conocido llevaron a su mascota al lugar mencionado. "Pedí para estar presente en la operación, pero no me dejaron, por el coronavirus y porque se trataba de una cirugía. Esperamos afuera horas y en un momento me llaman, ahí tres personas me dijeron que estaba muerto y me lo dieron en una bolsa de consorcio. No quise en ese momento saber más nada. Entré en estado de shock. Sentía y siento un dolor tan grande por mi compañero. Hoy lamento tanto no haber tenido el dinero suficiente para llevarlo a un veterinario de forma particular", relató.

Finalmente insistió en que los funcionarios públicos, como cualquier profesional "no pueden tratar a nuestras mascotas como un número más, es una vida, son seres incondicionales que te dan amor, cariño y compañía".