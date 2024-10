Paraná: un vehículo chocó tres ciervos axis que cruzaron la ruta

UNO publicó a lo largo de la semana numerosos videos e imágenes enviados por usuarios, que muestran a grupos grandes de ciervos axis cruzando arterias en diferentes sectores de Paraná. A partir de las publicaciones, fueron muchos los vecinos que recalcaron el riesgo que implica la circulación de estos animales en zonas urbanas, entre otras cuestiones porque asustados, en grupo y fuera de su hábitat natural, pueden generar incidentes. Lamentablemente, hace pocas horas, sucedió lo que plantean los vecinos. El jueves por la noche, un hombre que transitaba por Acceso Norte en su camioneta con destino a Paraná, no pudo evitar impactar contra tres ciervos axis que se le cruzaron repentinamente sobre la ruta. Los animales murieron, producto del impacto, en tanto la mujer que viajaba como acompañante debió ser trasladada al hospital San Martín. Según supo UNO, en el lugar trabajó personal de la brigada Abigeato de Paraná, de la comisaría 7° y del servicio de emergencias 107.

En zona del Seminario

Un vecino grabó el lunes por la noche alrededor de 12 ciervos axis que cruzaban la calle hacia un sector verde, en la zona del Seminario, al este de Paraná. El suceso se suma a otros relatos que, desde hace un tiempo, realizan conductores que circulan incluso por arterias de tránsito excesivamente fluido, como son rutas N° 11 y N° 12. Fuera de su habitat natural y asustados, representan un peligro para quienes viajan, sobre todo en la noche.

Embed

En cercanías del barrio Médico

El miércoles, otro vecino de Paraná compartió un video en el que puede verse un grupo de estos animales circulando a escasos metros de un plan habitacional, en ésta ocasión en cercanías del barrio Médico en la zona noreste de la capital entrerriana.

Embed

Vecinos de calle López Jordán también enviaron imágenes donde muestran la presencia de estos animales en una arteria de tierra, en medio de la noche.

ciervos axis en calle lopez jordán de Paraná.mp4

Aunque algunos pueden confundirlos con Bambi, el entrañable animalito de la película de Disney, los ciervos axis que se ven desde hace un tiempo en zonas cercanas a Paraná, y en este caso, ya directamente en calles de la capital entrerriana, son animales salvajes provenientes del Sudeste Asiático. Cuando se los ve en la vía pública, lógicamente, los ciervos están muy asustados y nerviosos, por eso es que desde la Policía de Entre Ríos recomiendan que en el caso de avistaje de ciervos axis en la vía pública, deben con el número telefónico 911 y evitar tratar de capturar o interactuar con ellos. Marrón con manchas blancas, el ciervo axis tiene un adorable aspecto, pero nunca hay que olvidarse que es un animal salvaje, que no debería circular en las zonas urbanas.

ciervos axis.jpg

En Argentina fueron introducidos con fines de entretenimiento, para la caza deportiva, y hoy en día estos especímenes están presentes en 10 provincias. No obstante, como los ciervos axis no son una especie local y no tienen un depredador natural, comenzó a generarse una superpoblación de esta especie.

Especies exóticas invasoras

El martes 15 distintas asociaciones confederadas rurales de Entre Ríos, entre ellas la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos, junto a sus pares de Misiones, Corrientes y Chaco, todas integrantes de Confederaciones Rurales Argentina (CRA), emitieron un comunicado en el que hacen un llamado urgente al gobierno nacional y las provincias para poner fin a los enormes daños generados por jabalíes y ciervos axis

Lo que solicitaron a las autoridades tanto nacionales como provinciales es que implementen un plan de control de especies exóticas invasoras que afectan –cada vez más– a la actividad agropecuaria. La proliferación de jabalíes, chanchos asilvestrados y ciervos axis (que está lejos de tratarse sólo de un problema de esas cuatro regiones productivas) no cuenta con ningún programa oficial ni tampoco un marco legal adecuado para que los propietarios de campos y empresarias puedan hacerse cargo del asunto sin temor a experimentar una represalia.

Las cuatro federaciones emitieron un comunicado para indicar su preocupación por la problemática y hacer “un llamado a la reflexión de todas las jurisdicciones y autoridades que pudieran corresponder: Nación + Provincias + Legislaturas +Producción + Turismo + Educación + SENASA; a los efectos que se involucren y tomen cartas en el asunto”.

“En efecto, es de público conocimiento la descontrolada propagación de las mencionadas especies exóticas invasoras, que están produciendo un desbalance en la ecología de nuestras regiones, con un triple impacto negativo: económico, sanitario, y ambiental”, expresaron.

“Dicho flagelo, no solamente carece de control alguno, sino que además, al tratarse de algo importado, no posee regulación y/o depredación natural. Su avance acelerado ocasiona: perjuicios productivos, con áreas donde no se puede cultivar, criar ovejas o intensificar; daños sanitarios por la propagación de enfermedades contagiosas; así como destrucción de nuestra fauna y paisaje natural”, informaron.

Los representantes del agro de la región argentina del NEA indicaron que la gravedad de la cuestión “amerita un trabajo público-privado urgente, mancomunado e inter jurisdiccional, que evalué sus múltiples aristas y proponga soluciones integrales”.

“Desde nuestro lugar nos ponemos a disposición para colaborar y trabajar en el diseño de aquellas políticas públicas que puedan poner una cuota de razonabilidad, frente a una amenaza cada vez más preocupante, perjudicial, y fuera de control”, concluyeron.

La proliferación de especies exóticas, sin control alguno, no sólo representa una amenaza para las empresas agropecuarias, sino también para la ciudadanía debido a riesgos sanitarios y viales.