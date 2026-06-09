Paraná se prepara para vivir el primer Festival Animal: un evento que busca dejar huella

Será este sábado de 12 a 20 en la Sala Mayo en Paraná, con entrada libre y gratuita. Habrá una feria, stand gastronómicos, desfile de mascotas y mucho más.

El Festival Animal será este sábado en la Sala Mayo, en Paraná

Este sábado se realizará por primera vez en Paraná el Festival Animal. Será con entrada libre y gratuita en la Sala Mayo, de 12 a 20, y sumará un atractivo más para este fin de semana largo que se avecina. Organizado por proteccionistas independientes, combinará concientización, entretenimiento, adopción responsable, gastronomía, emprendedores y un desfile canino, con el objetivo de recaudar fondos para continuar asistiendo a cientos de animales en situación de abandono.

Porque detrás de cada perro rescatado que encuentra una familia, detrás de cada cachorro que logra sobrevivir a la calle o de cada animal que recibe atención veterinaria cuando nadie más puede ayudarlo, hay personas que dedican gran parte de su vida a una tarea silenciosa, muchas veces agotadora y casi siempre voluntaria. Una de ellas es Agustina Etienot, referente de la agrupación Rock My Dogs, quien lleva más de 15 años trabajando en la protección animal en la capital entrerriana.

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Para ella, más allá de las discusiones sobre cómo denominar a quienes realizan esta labor, el término “proteccionista” continúa siendo el que mejor resume una actividad que va mucho más allá del rescate. “Rescatamos, recuperamos, damos en adopción, gestionamos tránsitos y acompañamos cada caso hasta el final. Proteccionistas podemos ser todos, porque se trata de cuidar y defender los derechos de los animales”, explicó.

Mayor concientización

A lo largo de estos años, Etienot ha sido testigo de cambios importantes en la sociedad. Si bien reconoce que todavía queda mucho por hacer, también observa señales alentadoras en la creciente participación ciudadana. “Antes era muy difícil conseguir hogares de tránsito o familias adoptantes. Hoy la gente se involucra mucho más. Hay estudiantes, familias y vecinos que se ofrecen para ayudar. También se ha instalado cada vez más la adopción responsable y se ve menos la compra de animales”, destacó.

Sin embargo, la problemática del abandono continúa siendo una realidad compleja, especialmente en los barrios más vulnerables de Paraná. Según explicó, la falta de castraciones masivas y sostenidas en el tiempo genera un círculo difícil de romper. Perros y perras que viven en la calle o que son “de todos y de nadie” continúan reproduciéndose, dando origen a nuevas camadas que muchas veces terminan enfrentando enfermedades, maltrato o la muerte prematura.

Mascotas

“La única solución de fondo son los operativos permanentes de castración. Si no logramos volver periódicamente a los barrios, los animales que hoy son cachorros mañana ya están reproduciéndose y el problema vuelve a empezar”, señaló.

La situación, remarcan desde las agrupaciones proteccionistas, no sólo involucra el bienestar animal sino también cuestiones de salud pública, convivencia urbana y responsabilidad comunitaria.

Una propuesta imperdible

Con la intención de generar un espacio de encuentro que permita visibilizar esta realidad desde un lugar positivo, Agustina Etienot y Camila Escavia –referente de la agrupación No Somos Invisibles– comenzaron hace varios meses a trabajar en un proyecto ambicioso: crear un evento que reúna a toda la comunidad alrededor de la causa animal.

Así nació Los Fieles, una iniciativa destinada a organizar encuentros solidarios que combinen concientización, recreación y recaudación de fondos. El resultado será el Primer Festival Animal de Paraná. “Queríamos salir del formato tradicional de rifas, ventas o campañas puntuales. Pensamos en un evento donde toda la comunidad pueda participar, divertirse, encontrarse y al mismo tiempo colaborar con la causa”, explicó Etienot.

Mascotas

La propuesta incluirá múltiples actividades pensadas para todas las edades. Dentro de la Sala Mayo funcionará una feria con alrededor de 30 emprendedores locales, mientras que en el exterior se instalará un amplio patio gastronómico con food trucks, mesas y espacios de encuentro.

Además, durante toda la jornada habrá música en vivo, DJs y actividades recreativas.

Uno de los momentos más esperados será el desfile canino, pensado para que los verdaderos protagonistas del festival sean los animales. La convocatoria ya se encuentra abierta y permitirá la participación de alrededor de cien perros acompañados por sus tutores.

La propuesta invita a los participantes a asistir con sus mascotas luciendo sus mejores accesorios, abrigos o disfraces, en una pasarela especialmente preparada para la ocasión.

El desfile contará con conducción profesional, cobertura fotográfica especializada y numerosos sorteos para quienes se inscriban. La inscripción tendrá un valor solidario de 10.000 pesos y cada participante recibirá una cucarda personalizada con el nombre de su mascota, además de fotografías profesionales del evento. “Queremos que sea una verdadera fiesta. Va a haber alfombra roja, fotógrafos, premios y muchas sorpresas. La idea es celebrar el vínculo que tenemos con nuestros animales y, al mismo tiempo, generar recursos para seguir ayudando”, indicó la organizadora, quien informó que las inscripciones para el desfile canino son a través de las redes sociales de Los Fieles Paraná.

Perros

Invitan a colaborar

La totalidad de los fondos recaudados será destinada a sostener el trabajo cotidiano que realizan las agrupaciones proteccionistas, que deben afrontar gastos veterinarios, tratamientos, alimentos, traslados y rescates permanentes.

Etienot destacó además el acompañamiento de numerosas empresas, emprendedores y vecinos que decidieron sumarse al proyecto.

“Todo esto implica una gran inversión. Hay que pagar sonido, alquileres, gráficas, organización. Venimos trabajando desde hace meses para hacerlo posible y esperamos que la comunidad nos acompañe”, expresó.

La expectativa es que el Festival Animal se convierta en un espacio permanente dentro de la agenda de la ciudad y que contribuya a fortalecer la conciencia colectiva sobre el cuidado responsable de los animales.

Porque detrás de cada rescate hay una historia. Y detrás de cada historia, personas que dedican tiempo, esfuerzo y recursos para ofrecer una segunda oportunidad. Este sábado, Paraná tendrá la oportunidad de acompañar esa tarea, disfrutar de una jornada diferente y demostrar que la solidaridad también puede celebrarse.