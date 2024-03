"No somos la casta" fue la consigna del 8M en Paraná

La tradicional movilización de mujeres, trans y travestis recorrió el centro con un mensaje sobre "la casta" al gobierno. "Con hambre no hay libertad", dijeron.

La ya tradicional marcha del 8M en el Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras pasó este viernes por las calles céntricas de Paraná con una consigna que aludió directamente al gobierno nacional de Javier Milei y sus políticas de ajuste, anti feministas y contrarias a la diversidad de géneros. "Nosotras, nosotres, no somos la casta", advirtieron.

Marcha 8M Mujeres 4.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

"ni un ataque más, ni un derecho menos. nosotras y nosotres no somos la casta. Con hambre, precarización y represión no hay libertad. ¡Paro general ya!", concluye el texto que las organizadores leyeron ante miles de mujeres de Paraná y la zona.

Marcha 8M Mujeres.jpg UNO / Juan Manuel Hernández

Hacia las 18 horas de este viernes decenas de grupos se reunieron en la plaza principal de Paraná. En muchos casos llevaban horas concentrándose bajo el sol abrasador en las cercanías. Confluyeron en una sola y nutrida columna organizaciones como la Corriente Clasista y Combativa, La Cámpora, el Movimiento Evita, Libres del Sur, la Poderosa, las docentes de Agmer, las universitarias de Sitradu y centros de estudiantes de UADER y UNER.

En este sentido, Sofía Cáceres Sforza, secretaria General del Sindicato de Trabajadores de la Docencia Universitaria, politóloga y docente expresó a UNO: “Todos los 8 de marzo salimos a las calles a reclamar por los derechos que nos faltan y defendiendo los que tenemos, pero hoy más que nunca, en este marco negacionista, de ataques a los derechos como el aborto legal, la ley de educación sexual integral; así como un ataque brutal a las condiciones de vida, con tarifazos, salarios a la baja. En el caso de la universidad tenemos un presupuesto que sólo alcanzaría sólo hasta mayo”. Ante esta situación, Sforza afirmó que se convocará a un paro general, “ya que son las herramientas de la clase trabajadora y el movimiento feminista para enfrentar extorsiones y amenazas”. Y aseveró: “Los gobernadores están aplicando el mismo ajuste que Milei”.

También participaron trabajadoras de la cultura autoconvocadas, investigadoras del Conicet, integrantes de las campañas por la Emergencia en Violencia de Género y por el derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito; y partidos políticos como el Partido del Trabajo y del Pueblo y el Movimiento Socialista de los Trabajadores, entre otras fuerzas.

Marcha 8M Mujeres 8.jpg

La sonora marcha avanzó sobre Corrientes, dobló hacia el oeste por La Paz y remontó Laprida hasta llegar al Centro Cívico. Allí las miles de mujeres y disidencias se desparramaron por la plaza Mansilla para asistir y aplaudir el acto central.

El documento fue abiertamente opositor al gobierno nacional de Javier Milei y crítico de las proclamas ideológicas de los sectores que se nuclean en La Libertad Avanza. "Las políticas hambreadoras que Milei implementa, y los derechos que nos quiere quitar, somos las mujeres y disidencias les más perjudicades, ya que la feminización de la pobreza, las violencias, femicidios y travesticidios han aumentado un 33% en el último año", alertaron. Y señalaron: "Nos enfrentamos hoy a un escenario deshumanizante, de represión, autoritarismo, negacionista y antiderechos".

Marcha 8M Mujeres 6.jpg

En alusión al ajuste de la administración libertaria, observaron que en enero "sufrimos la caída más abrupta del poder adquisitivo en los últimos 30 años y llegamos al nivel más alto de pobreza de los últimos 20". Asimismo, denunciaron que "trabajos feminizados como la docencia, la enfermería y las tareas de cuidado siguen siendo los peores pagos y más ajustados".

Con la Casa Gris de telón de fondo del acto, las que leyeron el documento cuestionaron que "en Entre Ríos, el gobierno de Frigerio es quien aplica el ajuste de Milei" y exigieron al Estado provincial el "efectivo cumplimiento de la ley de educación sexual integral con una visión científica y laica de la sexualidad".

Marcha 8M Mujeres 7.jpg

El extenso texto caracterizó al gobierno de Milei como "antiderechos y retrógrado" y alertó que "el derecho al aborto no se toca", ante las señales que viene dando el oficialismo nacional de un posible retroceso en la legislación.

En materia de salud, una trabajadora del Hospital Escuela de Salud Mental, manifestó a UNO: “La colectiva de salud mental se moviliza para defender los derechos y el acceso a la salud en todos sus sentidos. Nos unifica reivindicar derechos conseguidos hasta el momento, como el la ley de acceso al aborto”. Sobre el impacto del ajuste en la atención del hospital, explicó: “Siempre hay un acceso a la salud de las femineidades, pero en este momento hay una gran vulneración del derecho, está desbordado el hospital y haymucha demanda”.

En cuanto a géneros, repudiaron la prohibición del lenguaje inclusivo en la administración pública, el cierre y los despidos en el INADI, el cierre de los programas de asistencia como el Acompañar, el cierre del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad.

Marcha 8M Mujeres 2.jpg

También denunciaron el "desmantelamiento" del Plan de prevención del embarazo adolescente (ENIA) y de las consejerías y acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo.

También llamaron la atención con cifras escalofriantes sobre violencia de género: "en 2024 hubo 71 femicidios y 43 niños y niñas quedaron huérfanos por esta causa. Es decir que cada 26 horas una de nosotras es asesinada", mencionó el documento.

Pasado y futuro

El calor no fue excusa para dejar de movilizarse por una causa común. Susana, una jubilada de 65 años e integrante del espacio La revolución de las viejas, narró emocionada: “Estoy acá, como lo he hecho hace muchísimos años, por nuestros derechos conquistados, y más en este momento, que vemos que peligran todas nuestras libertades, hasta el derecho a circular libremente por ser mujeres. Estoy preocupadísima con este avance de la derecha conservadora, el mismo de la década del 30 que me contaba mi abuelo. Es un conservadurismo que mata de hambre y nos quiere esclavizados e inmobilizados. Más que nunca tenemos que estar acá, por nosotras, por nuestras hijas y por nuestras compañeras”.

Detalló, en relación al avance del movimiento feminista entrerriana: “Fui una de las primeras de la provincia por movilizarse hace 20 años por la primera Ley de Violencia de Género, N° 9.198, junto a otras compañeras. Acá seguiremos estando. Veo el avance y lo celebro porque antes éramos cuatro y nos decían locas. Cada vez somos más y podemos hacer docencia, el feminismo es un movimiento amplio que nos tiene que abarcar a todas. Estamos contra el patriarcado, que es la manera que el hombre ejerce su poder sobre las mujeres y hemos tenido una embestida en este tiempo. Las que vienen atrás, tomen la bandera y sigan llevándola. Porque es nuestro futuro”.

Justicia por Julieta

Entre las presentes, también estuvo Ana Brugo, madre de Julieta Riera, la joven víctima de femicidio en 2020, que expresó: “Como hace unos años que venimos pidiendo, con mucha angustia y tristeza, pero la esperanza nunca se pierde. Estoy esperanzada que este año el caso de Juli y otros casos van a salir y se va a hacer justicia”. En relación a las políticas actuales, tendientes a derogar la Ley Micaela –que capacita en perspectiva de género a funcionarios estatales– evaluó: “Es injusto, yo fui socorrida por la Ley Micaela. No creo que se vaya a sacar, quiero pensar que no”.

Brugo sumó, como mensaje a las mujeres que sufren o sufrieron violencia, o que están exigiendo justicia por sus hijas, amigas o hermanas: “Hay que levantarse, juntar fuerzas y pelearla porque la vida es eso, una constante lucha, a algunas un poco más, a otras un poco menos. Unidas podemos y es más fácil”.

Julieta Riera Justicia Madre.jpg

El texto completo: