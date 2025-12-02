Medicina biológica integrativa: un paradigma con cada vez más adeptos

La médica Denisse Loizaga explicó en qué se basan las “Cinco Leyes Biológicas” y la medicina biológica integrativa, y cómo contribuyen en la salud

Mantener la salud individual y comunitaria ha sido desde siempre un tema de preocupación en las diferentes sociedades. Y hoy en día, sobre todo en los países occidentales, el tratamiento de las enfermedades a través de la medicina convencional –con de medicamentos, radiación o cirugía– es una de las prácticas más difundidas para alcanzar este fin, respondiendo generalmente a la aparición de distintos síntomas. Sin embargo, desde hace tiempo se plantea en diferentes ámbitos complementar estos tratamientos atendiendo qué origina esa dolencia, y en esto contribuye la medicina biológica integrativa.

En este marco, es indiscutido el auge que tiene hoy en día el enfoque basado en las “Cinco Leyes Biológicas” descubiertas en el campo médico-biológico por el médico internista alemán Ryke Geerd Hamer a principios de los 80. Se trata de modelo científico en el que se muestran de manera precisa las múltiples y complejas conexiones entre la psique, el sistema nervioso y el cuerpo, observables en signos y síntomas, que en conjunto constituyen las enfermedades.

Médico.jpg La medicina biológica integrativa complementa los tratamientos convencionales

Para conocer más sobre este tema, UNO dialogó con la médica Denisse Loizaga, quien el sábado 13 –de 9.30 a 17– dictará el taller vivencial “Reconocernos: medicina con-ciencia”, sobre medicina biológica integrativa, un enfoque que combina elementos de la medicina integrativa y el paradigma de las “Cinco Leyes Biológicas”. Según contó la profesional, este abordaje propone comprender los síntomas desde una perspectiva evolutiva y biológica, considerando al cuerpo como un sistema que responde a conflictos internos y externos de manera precisa.

Loizaga adelantó que el taller, que se dictará en el Centro Holístico Mombay, en calle Los Caranday 951 en Oro Verde, busca ofrecer una herramienta de autoconocimiento: “Si querés entender cómo tu cuerpo se comunica con vos y descubrir una mirada más profunda sobre la salud, este taller es para vos”, afirmó.

La doctora explicó que su acercamiento a este paradigma surgió de un proceso personal y profesional: “Mi formación en medicina biológica y las cinco leyes me abrió de manera distinta a escuchar y acompañar a mis pacientes. Por eso decidí crear un taller vivencial, donde cada persona pueda reconectar con su cuerpo y recuperar la soberanía sobre su salud”.

Origen de la enfermedad

De acuerdo con este enfoque, los síntomas no serían aleatorios, sino parte de lo que Hamer definió como “programas biológicos especiales de supervivencia”, activados por experiencias vividas como impactos emocionales intensos, inesperados y difíciles de procesar. Loizaga compartió un ejemplo para ilustrarlo y refirió: “Así como en la naturaleza un impala reacciona ante el ataque de un león, los seres humanos experimentan ´amenazas´ simbólicas que pueden detonar respuestas fisiológicas profundas”.

En este marco, comparó: “Los animales viven el peligro, huyen o enfrentan, y cuando pasa, siguen. El ser humano, en cambio, le pone mente a los procesos y muchas veces prolonga ese estado interno. Para este paradigma, esa persistencia es la que puede dar lugar al síntoma”.

La médica aclaró que estas “leyes biológicas”, dentro de esta corriente alternativa, no se aplican en situaciones como accidentes, intoxicaciones o deficiencias nutricionales, donde rigen otros mecanismos fisiológicos. Y remarcó que “comprender estos procesos no implica abandonar los cuidados convencionales, sino acompañar la biología desde hábitos más regulados, como una buena alimentación, el descanso adecuado y una vida emocional menos cargada de dramatización”.

La especialista señaló que, desde esta mirada, el organismo siempre intenta adaptarse y sostener la vida: “Mi cuerpo siempre va a aspirar a mi favor, tiene capacidad de regeneración y de revitalización. Si yo lo entiendo y le doy herramientas, el proceso se vuelve más llevadero”, remarcó.

Asimismo, destacó un punto que atraviesa su trabajo cotidiano, y expresó: “El estado general con el que una persona llega a un conflicto influye en cómo transitará ese proceso. Si yo duermo bien, como bien, tengo una buena función intestinal y gestiono mis emociones de manera más liviana, seguramente voy a atravesar los programas de manera más fácil. Pero hoy la gente llega muy desregulada, con malos hábitos, estrés crónico y una microbiota intestinal deteriorada. Y afirmó que la salud intestinal es un pilar: “El intestino es nuestra raíz; si funciona mal, se cae todo lo demás”.

Los ojos también hablan

Además de su formación en medicina biológica, Loizaga es oftalmóloga, por lo que dedica parte del taller a explicar cómo, desde este paradigma, los ojos y la visión también responderían a estos programas de adaptación. “Los ojos no van solos: son órganos biológicos que reaccionan como cualquier otro, según su origen embriológico y su función”, precisó.

En este segmento, promete una introducción que permita comprender cómo se interpretan los síntomas oculares dentro de este marco teórico.

Denisse Loizaga La doctora Denisse Loizaga dará un taller vivencial sobre medicina biológica integrativa

Medicina de biorregulación

El taller incorpora también una instancia dedicada a la medicina de biorregulación, más difundida en el ámbito de la medicina integrativa. Allí propone revisar hábitos vinculados a los ciclos circadianos, la alimentación, los estilos de vida y la epigenética, además de presentar su experiencia con el uso de agua de mar como suplemento, un recurso utilizado cada vez más: “Somos 70% agua y venimos del mar primigenio. Para mí, el agua de mar es maravillosa. La información circula en el cuerpo a una velocidad enorme, y estos pequeños cambios producen transformaciones profundas”, afirmó la especialista.

Taller vivencial sobre medicina biológica integrativa

Loizaga hoy reside en Federal. Se formó como médica cirujana, medicina general, especialista en Oftalmología, y realizó posgrados en Medicina Ortomolecular y en Medicina Biológica Regenerativa y Toxicología Ambiental, diplomándose además en Cohesión Biológica y Nueva Medicina Germánica. Sobre el formato para brindar el taller, contó que se realiza de manera presencial tanto por la complejidad de los temas como por el intercambio que se genera: “Me interesan las preguntas, escuchar las dudas, volver a explicar. Es un taller vivencial, a través del cual busco que la gente salga más libre a la hora de elegir cómo transitar un proceso de salud”.

Por último, comentó que diciembre tiene para ella una significación especial, ya que su proceso de formación le permitió tener la experiencia en diferentes ámbitos, y hoy valora poder trabajar con la medicina biológica. Al respecto, a modo de conclusión reflexionó: “Hace 30 años me estaba recibiendo de médica. He visto mucho, he pasado por guardias, hospitales, diferentes modelos. Y hoy siento que este paradigma me permite acompañar de otra manera”.

Para más información sobre el taller, se puede consultar al 3454409162.