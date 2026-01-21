Uno Entre Rios | La Provincia | Gobierno de Entre Ríos

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Desde el Gobierno de Entre Ríos se denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en la oficina del Gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

21 de enero 2026 · 17:50hs
El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales.

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales.

El Gobierno de Entre Ríos realizó una denuncia penal e inició una investigación administrativa interna ante el descubrimiento, este miércoles, de dispositivos de grabación de audio y video ocultos en dependencias oficiales, entre ellas la oficina del gobernador y la Secretaría General de la Gobernación.

La denuncia del Gobierno provincial

Ante la extrema gravedad de los hechos, que constituyen un delito grave, atentan contra la institucionalidad, la privacidad, la seguridad y el normal funcionamiento de las autoridades democráticamente electas, se dispuso una denuncia penal para que la Justicia investigue quiénes colocaron estos dispositivos y con qué finalidad.

El Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo de Recategorizaciones con los gremios UPCN y ATE. 

Recategorizaciones: el Gobierno de Entre Ríos formalizó el Instructivo con los gremios estatales

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Asimismo, se inició una investigación administrativa interna para determinar responsabilidades y posibles complicidades dentro de la estructura del Estado.

Desde el gobierno se emitió un comunicado en el que se destacó: “Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control y espionaje. Ese tiempo se terminó”.

Y sigue: “Hace más de un año que la provincia decidió cambiar de rumbo: terminar con las mafias, con los sótanos del poder y con los mecanismos ilegales que operaban en las sombras. No vamos a mirar para otro lado. No vamos a encubrir. No vamos a relativizar”.

Embed

Asimismo, se insistió con que se investigará “hasta el fondo para saber quiénes colocaron esos dispositivos, desde cuándo estaban instalados, a quién respondían y qué se hizo con la información obtenida”.

A lo que añade: “La transparencia, la legalidad, la libertad y el respeto por las instituciones no se negocian, después de 20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado, Entre Ríos está en un proceso de saneamiento profundo. Y ese proceso no se va a detener”.

Gobierno de Entre Ríos dispositivos Espionaje oficinas
Noticias relacionadas
Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad.

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Se realizará un nuevo encuentro de Arte Joven en el Skatepark

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

La Multisectorial de DD.HH se movilizó contra el desmantelamiento del Registro Único y la caída de contratos de trabajadores del área Derechos Humanos

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro.

Eloísa Quintero, la paranaense designada para la misión de la ONU que investiga a Nicolás Maduro

Ver comentarios

Lo último

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Ultimo Momento
La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Policiales
El posteo contra Azcué por el que es investigado el comandante Chelo Lima en Concordia

El posteo contra Azcué por el que es investigado el "comandante Chelo" Lima en Concordia

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Villaguay: un hombre murió en un choque múltiple y detuvieron a un joven

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Detienen en Paraná a un hombre que vendía armas de fuego a través de redes sociales

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Murió una adolescente y ya son cuatro las víctimas del choque en la Ruta 20

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Concordia: allanaron vivienda por amenazas a Francisco Azcué

Ovación
La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

La cuarta edición de Don Cristóbal Segunda se espera con gran expectativa

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

Mariano Werner tiene el número definido para el TC

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

La Comisión Municipal de Boxeo brindará una charla sobre las modificaciones del reglamento argentino

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Tomás Etcheverry y Francisco Cerúndolo avanzaron de fase en el Abierto de Australia

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

Sube la expectativa en Paraná y la zona por la llegada del TN

La provincia
Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno, el pedido solidario de una familia de San Benito

"Con la jubilación pagamos el tubo de oxígeno", el pedido solidario de una familia de San Benito

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

El Gobierno de Entre Ríos denunció el hallazgo de dispositivos de espionaje en oficinas oficiales

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Boda en Concordia: la novia entró a caballo y emocionó a la comunidad

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Arte Joven llega al Centro Cultural Juan L. Ortiz

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Multisectorial de DD.HH exigió la reincorporación de los trabajadores del Registro Único de la Verdad

Dejanos tu comentario