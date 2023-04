María Eugenia Vidal: "No estoy dispuesta a ser presidenta de cualquier manera"

Entre los temas abordados estuvo el último informe sobre pobreza relevado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), donde se conoció que la ciudad de Concordia registró el 55,2%, ubicándose como el primer distrito más pobre del país. Al hacer una lectura de esta problemática sostuvo: “Es triste e inmerecido para esta provincia, porque es una provincia que tiene todo para no tener pobreza, para ponerse de pie, los cítricos, los arándanos, sus tierras fértiles, su potencial turístico. Paraná es una muestra de eso; tiene realmente todo para no tener esa estadística tan triste. Porque además detrás las estadísticas están las personas, están las familias: una vez que vine estuve en Concordia y estuve en uno de los barrios pobres de Concordia hablando con esas familias. Y hace más de 15 años que recorro barrios pobres todas las semanas. Y la pobreza se convierte en otra cosa cuando le ponés cara. Creo que 40 años del mismo gobierno no han podido resolver y enfrentar este problema de Concordia. Espero que estas elecciones le permitan a los vecinos de Concordia elegir algo distinto; ya lo hicieron en 2021, ya dijeron ‘queremos un cambio’. Pusieron un límite y ahora tienen la posibilidad de elegir un nuevo intendente, un nuevo gobernador, que ponga a Concordia en el lugar que se merece, dentro de la provincia que se merece” .

La legisladora porteña es una de las piezas fundamentales del proyecto de Juntos por el Cambio en el plano nacional. Su arribo a Entre Ríos conjuga su lanzamiento como precandidata presidencial, pero además expresa su respaldo político al proyecto electoral de Rogelio Frigerio, candidato a gobernador de Entre Ríos. Dando por hecho ese apoyo, Vidal lo definió “como un economista preparado, que viene trabajando desde hace mucho tiempo por su provincia y que forma parte de nuestro equipo. Con él hemos sido compañeros de gabinete cuando Mauricio –por Macri– gobernaba la Ciudad. Creo que puede representar después de 20 años del mismo signo político en esta provincia el cambio necesario en Entre Ríos, que puede tomar todo ese potencial del que hablaba antes y darle a los entrerrianos una oportunidad de progreso, de trabajo, de una mejor educación, de una mejor inversión en infraestructura. De hacer de Entre Ríos una provincia que crezca. Él está preparándose hace mucho tiempo para esto, recorriendo hasta el último rincón".

Vocación presidencial

“Tengo vocación presidencial, me gustaría ser presidenta, pero tampoco siento que tenga la urgencia y que este sea el momento de definirlo. Faltan dos meses para el cierre de listas. Cuando Macri decidió correrse de la PASO entendí que era el momento para que cada uno de los líderes del PRO asumiera la responsabilidad. Me parece mucho más importante el programa, el plan que vayamos a llevar adelante como Gobierno que las reglas de la competencia. Porque una competencia, sana, con altura, nos va a fortalecer, nos va a ser mejores. No le tengo miedo a la competencia, porque siempre te exige más, lo que no quiero es una competencia basada en la descalificación, en la no propuesta y en marcar la debilidad del otro".

