María Eugenia Vidal: "Los entrerrianos no se merecen la ciudad con más pobreza de la Argentina"

Eugenia Vidal inició su gira por Entre Ríos en Paraná pero con mensaje por Concordia. No confirmó precandidatura presidencial y habló de la agresión a Berni.

La diputada nacional del PRO por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, ex gobernadora bonaerense y una de las dirigentes presidenciales de Juntos por el Cambio en el país, María Eugenia Vidal, comenzó este lunes en Paraná su recorrida de campaña por Entre Ríos, que también la llevará este martes a Crespo, Nogoyá y Victoria. Afirmó que "los entrerrianos no se merecen la ciudad más pobre del país", luego de que el INDEC ratificara la semana pasada a Concordia en esa condición, no confirmó su precandidatura a presidente ni su inclinación en la interna del PRO, y opinó sobre el ataque de este lunes de choferes de la UTA a Sergio Berni.

La primera actividad de Vidal en suelo entrerriano fue una charla junto a Frigerio en el Rectorado de la Universidad Autónoma (UADER), titulada "La educación como base del desarrollo". La invitación parte del acuerdo político entre el diputado nacional del PRO y el rector de la Casa de Estudios, Luciano Filipuzzi, quien abandonó el oficialismo provincial para pasarse a los equipos técnicos del ex ministro en su carrera hacia la gobernación.

El evento estuvo rodeado de polémica por el repudio que expresaron diversos sectores políticos internos de la UADER, pero también dirigentes políticos como la propia vicegobernadora Laura Stratta, que rechazaron la presencia de la diputada del PRO en la universidad entrerriana.

Luego de la agenda académica, Vidal y Frigerio atendieron a la prensa paranaense en un bar del microcentro. En una improvisada rueda de prensa en el palier, la legisladora se defendió de los cuestionamientos universitarios. "No hay educación sin libertad y democracia. Los argentinos decidimos hace 40 años vivir en democracia, eso no puede estar restringido en ningún lugar y menos de educación pública", aclaró.

Las expresiones de rechazo se habían centrado en la recordada frase de la entonces gobernadora bonaerense en 2018, cuando había considerado que "nadie que nace en la pobreza llega a la universidad".

Sobre las manifestaciones en su contra en la UADER, Vidal las matizó. "Me recibió toda la comunidad académica. Había muchísima gente: docentes, el rector, los estudiantes. Si hubo un reclamo, fue de un sector", minimizó.

Repudio Vidal UADER.jpg

Por otro lado, la legisladora porteña se refirió dentro de la agenda provincial a la impactante cifra que reveló el INDEC la semana pasada, cuando su índice de pobreza ubicó una vez más a Concordia como la ciudad con más habitantes en esta condición: el 55,2%.

"Los entrerrianos no se merecen ser la provincia con la ciudad con más pobreza de la Argentina", fustigó la diputada de la Ciudad de Buenos Aires.

Sin confirmar precandidatura

Consultada de UNO si llega a Entre Ríos como precandidata a presidente del PRO, Vidal evitó confirmar su postulación a la Casa Rosada. "No es momento de lanzamientos, mezquindades ni campañas, sino de escuchar y estar cerca de los que la pasan mal", evadió la definición. Y describió que "la realidad viene dándole una cachetada todos los días a la política para que reaccione".

En tanto, habló de la interna entre las facciones del macrismo que lideran, respectivamente, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, y nuevamente evitó un pronunciamiento. "Estoy construyendo un camino. Respeto a Patricia y Horacio es mi amigo hace 25 años. Finalmente, vamos a estar todos en el mismo equipo. No es momento de especular ni anunciar apoyos", resumió.

Frigerio Vidal.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

De todas formas, dejó la puerta abierta a que la candidatura presidencial se dirima en las PASO. "Bienvenida la competencia. Nos hace mejores y nos desafía. Que los argentinos elijan. Lo malo es cuando esa competencia no es sana, no tiene altura y se basa en la descalificaicón del otro". Al respecto, recordó como ejemplo la disputa en las urnas de 2021. "En Entre Ríos y otras 16 provincias del país hubo internas y al día siguiente quien perdió acompañó al que ganó, se integraron las listas y todos trabajamos. Eso va a pasar en el 2023", anticipó.

Agresión a Berni

La legisladora del PRO opinó sobre el ataque que sufrió este lunes el secretario de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, quien recibió golpes y botellazos en una protesta de colectiveros de la Unión Tranviarios del Automotor y terminó internado en un sanatorio. "La política se ha convertido en un circo sin público y los argentinos están afuera de esa carpa, con necesidades, cada más enojo y hartazgo. Lo que pasó hoy es una expresión de eso", evaluó Vidal.

Y añadió: "No hay más espacio para relato, espectacularidades, show y cinismo. La Argentina necesita respuestas concretas y que la política no especule en ningún momento".

Vidal 2.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Consultada si su análisis justifica la agresión que le aplicaron al funcionario bonaerense, lo negó: "No hay nada que justifique la violencia nunca. He sido víctima de escraches y episodios de violencia. No estoy especulando. Estoy diciendo lo que está pasando".

Sergio Berni golpeado.jpg Gentileza Maxi Failla

Frigerio: "Todos los días se suman profesionales a nuestros equipos"

Por su parte, Frigerio valoró la actividad académica que dio inicio a la gira de Vidal por Entre Ríos. De paso reivindicó el pase del rector de la UADER a sus filas, que aseguró que vienen creciendo camino a las elecciones locales. "Nuestros equipos están trabajando en un proyecto para salir de la pandemia educativa en la que estamos hace años. Necesitamos gente preparada para una futura gestión de transformación de la provincia y celebramos que todos los días se sumen profesionales y técnicos a nuestros equipos de gestión", se jactó el ex ministro.

Vidal Frigerio Gaiza Jovenes.jpg Foto UNO/Juan Manuel Hernández

Sobre su propuesta de gobierno para la provincia, destacó que "Juntos por Entre Ríos es la opción frente a estos 20 larguísimos años del mismo signo político sin resultados para la gente. Entre Ríos viene retrocediendo ante provincias como Santa Fe y Córdoba. Nos quedamos estancados, durmiendo esta siesta que ya es demasiado larga y de la que debemos despertar", ilustró.

"Somos la provincia con más distancia entre lo que somos y lo que podemos ser", ensayó Frigerio como slogan

Ante una pregunta sobre su postura ante las opciones del calendario electoral provincial, negó que el gobernador Gustavo Bordet lo haya consultado –como el mandatario había dicho que haría– para consensuar la fecha de los comicios. "Hasta ahora trabajamos con el cronograma electoral que se aprobó en la Legislatura", sintetizó.

Sin embargo, buscó restarle trascendencia a la definición, que se columpia entre el adelantamiento y desdoblamiento de los comicios provinciales (con PASO a fines de julio y Generales a finales de septiembre) o su consonancia con las elecciones nacionales (en agosto y octubre, respectivamente).

"No es un tema que le quite el sueño a los entrerrianos. Lo que sí lo hace es llegar a la segunda quincena y ya ni siquiera a fin de mes; no perder el trabajo; el narcotráfico, la inseguridad; los caminos para la producción, la educación", enumeró.

"Cuando el gobernador pidió el acompañamiento de la oposición para cambiar las fechas se lo dimos, como en general hacemos. No creemos en la especulación sobre las fechas", dio por cerrado el tema.