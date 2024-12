Manuel Troncoso: "Es llamativo un error tan masivo en las liquidaciones, se tomarán medidas"

Más declaraciones de Troncoso

“Habíamos cerrado una paritaria buena con un acuerdo total hasta febrero o marzo y un preacuerdo hasta julio del año que viene, y llama la atención esta situación. No quiero emitir juicio antes de hacer la auditoria para ver qué pasó, se cree que son alrededor de 15.000 recibos mal liquidados en diciembre, que es una época sensible. Sin apuntar a nadie, llama la atención un error tan masivo y vamos a tomar las medidas necesarias”.

De todos modos, advirtió que “tenemos un sistema de liquidación de sueldos que es prehistórico, y el compromiso de esta gestión viene siendo, antes de que esto suceda, cambiar este sistema que es vetusto”.

Y remarcó que “además, no hay que confundir lo que fue una incorrecta liquidación con el pedido, al que se están montando algunos sindicatos nuevamente, de que se devuelvan los días de paro descontados. Estamos dispuestos a rever lo que pasó con la liquidación y estamos dispuestos a que cada docente que haga su descargo, inmediatamente se le devuelve el dinero, y luego se hará la revisión de si está bien devuelto o no. Una cosa es la liquidación mal hecha o con errores y otra cosa muy diferente es el reclamo alrededor de los días de paro descontado, que es una política de este gobierno que los días no trabajados, no se pagan, los días de paro, son días de salario caído”.

En otro tramo, el funcionario expresó: “En 48 o 72 horas vamos a tener bien discriminado cuándo hubo error y cuándo no. Por eso para no hacer esperar a los docentes, cuando cargan su reclamo –que tiene efecto y consecuencia de declaración jurada- se paga inmediatamente –por complementaria- confiando en la buena fe del docente. Vamos a tardar unas 72 horas en tener un backup completo de qué pasó con cada docente en particular, en relación a la auditoria que estamos haciendo en liquidaciones del CGE y en la Dirección de Liquidaciones de Hacienda”, señaló.