Luciana tiene 15 años, es bailarina, y se va a Brasil a cumplir su sueño de perfeccionarse

Su mamá, Sonia Marina Chávez, contó con orgullo: “Luciana es bailarina de Open Ballet. Su maestra es Lorena Bello. En agosto ganó una beca a Brasil por un año y se está yendo mañana”. No obstante, aclaró: “La beca le cubre una parte, como por ejemplo la escuela donde tomará clases, pero hay unas ciertas cosas que no, como la alimentación, o la estadía, ni el viaje hasta allá”.

La familia de la joven bailarina invita a colaborar

Para contar con los recursos que necesitan, la familia hizo tiempo atrás un video mostrando la historia y los logros de la joven, donde mencionan una cuenta de Mercado Pago para quien quiera colaborar, que es luciana.goroz.583.

Sin tener algún apoyo económico de parte del Municipio o el Gobierno provincial, Juan Goroz, el papá de la talentosa bailarina aclaró que la única colaboración que han recibido es a través de la gente que vio este video, difundido en las redes sociales. “Luciana creó una cuenta con un alias para recaudar fondos para poder cumplir su sueño. Recibimos ayuda de familiares, conocidos, amigos, e incluso gente que no la conoce o que la está conociendo”.

Este viernes comienza a hacerse realidad su sueño

Si bien reunieron lo que necesitan para viajar en su vehículo más de 2.400 kilómetros hasta la ciudad donde se mudará su hija, durante el año que dure la estadía deben seguir cubriendo otros gastos, y necesitan apoyo. Al respecto, Juan explicó: “Mañana vamos a llevarla, y cuando ella esté en Brasil nosotros tenemos que cubrir los gastos del hospedaje donde va a vivir, la comida que va a consumir. Lo único que le cubre la beca es la formación de ella, los traslados dentro del país, y tal vez algo de la indumentaria y los vestidos que usan. Por ahí pensamos en algún momento se puede llegar a gestionar una beca del Estado brasileño para que le cubra algo por el departamento que ella va a estar pagando, que es de la academia y comparte con otras estudiantes. Pero ahora seguimos era difundiendo este video para que se conozca quién es Luciana, que para ella esto es un sueño cumplido, y además es una representante de Paraná y de Entre Ríos, una persona que lucha por lo que quiere, y se está formando para eso”.

En este marco, el papá subrayó: “Ella es una persona autosuficiente, y la venimos preparando para que sepa cocinar, que se lave su ropa, que sea ordenada; además es muy estudiosa. Esta va a ser una formación completa y la apoyamos, porque ya sabíamos que para que tenga oportunidades como bailarina profesional, no va a ser acá en Paraná”.

“Hace tres años que se viene preparando, estando en la Academia de Danzas Clásicas desde las 15 hasta las 21 o 22 todos los días, incluyendo los sábados. Para participar ha tenido que estar semanas enteras durante el año lectivo, porque no es que esto se viaja en las vacaciones de invierno o en las de verano. Ella se acomoda con sus estudios y tiene promedio 9 o 10, la verdad le va muy bien en la escuela. Para poder hacer todo, tiene que levantarse temprano y acostarse muy tarde, y con la danza tiene que cuidarse en la comida, ir a una nutricionista y comer sano. Entonces se ha ido formando hace tiempo en todo eso, y nosotros solamente acompañamos y controlamos que ella no baje demasiado de peso, que no se atrase con los estudios. Y le deseamos siempre suerte porque ella quiere vivir de esto”, añadió.

Bailarina con talento y perseverancia

Luciana también dialogó con UNO y contó: “Empecé hace 11 años con la danza, cuando tenía 4 y medio de edad. Esta formación en Brasil es un gran paso para mi carrera. A la beca la gané en agosto y es por un año completo en la escuela de Basileu Franca, en Brasil. Ahora estamos en los últimos preparativos para irnos, ya tenemos casi todo listo. Nos vamos en camioneta todos juntos”.

En la misma escuela se está perfeccionando desde febrero de 2023 la bailarina paranaense Cynthia Kocherengo, cuya historia dio a conocer Diario UNO, y su presencia allá le genera mayor tranquilidad a Luciana. “Con Cynthia somos amigas y ella ya ha pasado por bastante tiempo allí y conoce la academia y sé que voy a contar con su apoyo. También cuento con el apoyo tanto de mi profesora como de mis papás para cumplir este sueño, que es ser bailarina profesional. Eso es por lo que vengo trabajando desde hace mucho. Siempre esto conlleva un sacrificio, porque me muevo de mi país, me alejo de mi familia, pero siempre con mucha contención y sabiendo que ellos están acompañándome en mi decisión”.

En su caso, continuará la escuela Secundaria a través del Servicio de Educación a Distancia (SEAD), que ofrece educación Primaria y de nivel medio a estudiantes argentinos y a hijos de argentinos que residen en el exterior.“Por suerte conseguí ese programa para poder seguir estudiando también”, valoró la joven.

Asimismo, refirió: “Desde hace tres años me vengo presentando en concursos internacionales, y justo en agosto se dio la linda casualidad de que me eligieron. Me habían presentado otras opciones también para postularme, pero la de Brasil era la que más me convenía por el tema de cercanía, costos y demás. Entonces fue la que elegí al final”.

Con muchas ganas de comenzar a perfeccionarse, Luciana sabe que hoy tendrá un contacto con tu familia todo el tiempo a través de las redes sociales. “Por supuesto vamos a seguir hablando por WhatsApp con mis papás y mi hermano Felipe, que tiene 13 años”, indicó.

Por último, aseguró que “fue una alegría enorme” haber sido seleccionada para esta beca, y concluyó con entusiasmo: “Esto suma un montón s para toda mi trayectoria. Y agradezco por todo el apoyo de mi familia y de mi maestra, Lorena Bello, que es la que me ha formado desde siempre. Estoy en el estudio hace ya muchos años y este es un paso más para acercarme a eso que tanto quiero”.