Lucía llevaba 36 horas sin vida cuando descubrieron el cuerpo en la casa

La investigación para aclarar el crimen de la mujer trans en Paraná ingresó en el terreno de la recolección de datos, testimonios y pruebas que permitirían a los policías poder llegar a apuntalar la idea de quién fue el autor del homicidio. Lucía Torres Mansilla fue encontrada el jueves a la tarde asesinada en el interior de su casa, en calle Ameghino 59 de Paraná.

Autopsia Del resultado de la autopsia practicada en la morgue de Oro Verde, UNO supo que se determinó que la muerte fue producida por un profundo corte de un arma blanca a la altura del cuello, sobre la médula. Si bien había cerca de unos 20 cortes en el cuerpo, el que le quitó la vida con una lesión en una zona vital fue uno. De igual manera, la investigación a cargo del fiscal en feria Gonzalo Badano no descarta ninguna hipótesis, por el momento no se encontraron indicios que se esté frente a un homicidio en ocasión de robo. Por ello es que se profundizaron las entrevistas al entorno de amistades de la víctima de 36 años. Otro punto clave en la causa fue tener certeza del tiempo en que había transcurrido el crimen. Por los estudios de los forenses se determinó que el asesinato se ejecutó –estimativamente– entre 30 y 36 horas antes de la localización del cuerpo.

14foto1.jpg

Es decir que si Mansilla fue encontrada sin vida el jueves cerca de las 16, se entiende que pudo haber sido ultimada entre la noche del martes y la madrugada del miércoles 17. Tanto desde la Fiscalía como de la División Homicidios, se aclaró a UNO que en esta parte de la causa se preservarán de detallarse mayores datos a fin de mantenerlos en reserva para asegurar el éxito de la investigación. Más allá de esto, se pudo conocer que por el trabajo de la Policía Científica de Entre Ríos, se levantaron rastros y huellas (pisadas) ubicadas en el dormitorio. En una pequeña mancha de sangre se pudo obtener el perfil de un calzado con determinadas características. Sin embargo, se esperarán algunas horas para contar con la información que se brinde desde los Laboratorios de Criminalística respecto del análisis de restos y hasta pelos que se encontraron en las uñas de la víctima, como en las manos. Los vecinos comenzaron a aportar datos que robustecieron la idea de que la persona que ingresó a la vivienda conocía a la muchacha apodada La Loba.

De esa recolección de información se mencionaron algunos nombres, particularidades, características de los hombres, vehículos que paraban y hasta detalles de la ropa e indumentaria de los asiduos visitantes. También en los laboratorios se procederá a analizar rastros de sangre encontrados en un par de toallas y en los pisos. Pese a esto, les llamó la atención a los médicos la poca cantidad de sangre que se pudo encontrar luego de que la víctima fuera ultimada a puñaladas. Con el aporte de la autopsia, se pudo entender este detalle: si bien había numerosos cortes y puntazos en el cuerpo, era poca la sangre existente en el piso. Se concluyó que al haber sido una sola la puñalada letal, provocó una emanación de sangre no tan importante como se preveía.





Dinero y tarjeta de débito



Las autoridades policiales indicaron en la tarde del jueves que no había datos que avalaran la idea de un homicidio en ocasión de robo. Se pudo comprobar que la puerta de ingreso no había sido forzada, y en el interior de la vivienda no se observó desorden o el faltante de elementos de valor.

Pese a esto, los familiares indicaron que no encontraron una tarjeta de débito y dinero. Pero ante la duda, se especuló que Lucía era muy desconfiada y solía esconder el dinero u otros elementos de valor. Por el momento en la investigación no hay personas sospechosas, solo una lista de amigos y amigas que pudieron haber estado con la víctima entre el lunes y el martes.

La víctima formaba parte del colectivo trans de Paraná y era muy apreciada entre los grupos. Otro punto que podría llegar a ser de interés para la investigación es el análisis de las imágenes de las cámaras de seguridad, en especial la del 911 que se encuentra en la esquina de la casa de la víctima. Hay un par de elementos que se recolectaron que pueden llegar a ser importantes para la investigación. Otros aportes se esperan de las entrevistas en centros de salud y hospitales, con el fin de tratar de localizar a personas lesionadas o heridas con armas blancas.