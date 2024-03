Laura Stratta apelará el fallo que desestimó su denuncia contra Gustavo Hein

A través de un comunicado la diputada provincial, Laura Stratta, informó su decisión de apelar el fallo que desestimó su denuncia por violencia de género contra el titular de la Cámara de Diputados de Entre Ríos, Gustavo Hein. La ex vicegobernadora consideró la resolución de primera instancia como "injusto" y que el proceso "no cumplió con las mínimas garantías establecidas por la ley N° 10.956".

LEER MÁS: Laura Stratta denunció a Gustavo Hein en la Justicia

Stratta Hein.jpg

LEER MÁS: Gustavo Hein se presentó en Tribunales por la denuncia de Laura Stratta

Se recordará que, 12 días atrás, la legisladora denunció a Hein por violencia psicológica, simbólica y política durante una sesión de la Cámara de Diputados. Para Stratta, "las medidas de tutela solicitadas eran razonables en función de la denuncia (...) Este tipo de conductas son las que buscan el silenciamiento y el menoscabo de los derechos de las mujeres en el ejercicio de la vida política". En este contexto, explicó que había solicitado medidas que " dispongan el cese en los actos de perturbación o intimidación que, directa o indirectamente, Hein realice hacia mi persona y a cualquier otra mujer en el ámbito de la Cámara y que también le ordene llevar adelante la formación constante en perspectivo de género y buenos tratos en los ámbitos políticos y laborales, condición elemental de convivencia entre mujeres y varones".

LAURA STRATTA GUSTAVO HEIN.jpg

"No concurrí a Tribunales a victimizarme, sino a visibilizar una situación y continuar con mi deber respecto de la defensa de las mujeres contra cualquier tipo de violencia", acotó e indicó que la apelación frente a esta primera resolución judicial "en enmarca en la decisión de bregar por un cambio de conducta a favor del trato respetuoso por un cambio de conducta en favor del trato respetuoso hacia las mujeres en todos los ámbitos". Finalmente expresó: "No puedo dejar de considerar que, si se me presentan estas dificultades siendo legisladora y ex vicegobernadora de la Provincia, cuantos más escollos deberán enfrentar otras mujeres que aspiren a una protección cuando surgen situaciones de violencia, en cualquiera de sus formas pero violencia al fin".