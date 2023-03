Las heridas abiertas de la memoria

Historias que confirman que la consigna de Memoria, Verdad y Justicia no es una reliquia del pasado, sino una demanda del presente.

¿Qué de nuevo se puede contar sobre la dictadura? Es una pregunta recurrente, que alguna vez seguro habrá rebotado en las redacciones de los medios de este país. ¿Cómo ser original, no repetir, ni copiar, ni dejar de lado lo actual y urgente por hablar de cosas del pasado? Pues bien, la respuesta es que esta fecha dispara cada vez nuevas historias, relatos desconocidos para el gran público u ocultos incluso para los más informados. La respuesta es que cuando los 24 de marzo se aborda lo que ocurrió durante el pasado argentino reciente, se está abordando al mismo tiempo el presente. Es así, aunque parezca contradictorio, no sólo porque las consecuencias del terrorismo de Estado persisten en la actualidad, sino también porque mucho de lo que empezó ayer todavía no concluyó.