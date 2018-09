Las calesitas de Paraná invitan a ser solidarios a cambio de vueltas gratis

Las calesitas de Paraná lanzaron nuevamente la propuesta de ofrecer vueltas gratis a los niños de guarderías y jardines de infantes de Paraná. A cambio, se solicita la colaboración de un paquete de galletitas dulces, para donar luego a la ONG Suma de Voluntades, que a través de tres comedores que tiene a su cargo acompaña brindándole el alimento a más de 1.000 chicos de los barrios San Martín, Antártida Argentina y Mosconi.

Facebook @calesitasdeparana. "Invitamos a todos los jardines y guarderías de la ciudad a que vengan y de entrada cada chico tiene que traer un paquete de galletitas dulces, que luego destinaremos a los tres comedores que atiende Suma de Voluntades, quienes antes asistían a 400 chicos y ahora tienen cerca de 1.000 y les está costando reunir este producto para las meriendas", contó a UNO. Participan en la propuesta las calesitas situadas en la plaza Sáenz Peña, el Puerto, el parque Nuevo y el parque Gazzano. Las instituciones que quieran inscribirse para coordinar un día y horario para la visita deben comunicarse con Martín Apaldetti, calesitero desde hace 21 años y mentor de esta iniciativa, llamando o enviando un mensaje de WhatsApp al (0343) 154687588, o.

A su vez, comentó que tiene un grupo de WhatsApp en el que comparte información con unas 80 maestras jardineras, quienes enseguida se entusiasmaron con esta loable propuesta: "Íbamos a hacerla las dos últimas semanas de septiembre, pero decidimos arrancar desde ahora y extender esta campaña hasta que terminen las clases", refirió.

La ventaja de que las cuatro calesitas que hay en la ciudad se hayan sumado, es que más niños podrán participar: "Todo el mundo es muy accesible en esto y a las escuelas les queda más cerca una calesita que otra para ir a pasear. La verdad es que contamos con la mejor disposición y siempre colaboran. Es una idea que les cae bien a todos, se prenden, lo hacen con mucho gusto y realmente a todos nos alegra compartir esta posibilidad de ayudar a algún agrupación que lo necesita", afirmó.

Apaldetti recordó que hace 16 años lleva adelante este tipo de emprendimientos solidarios, primero a beneficio del Voluntariado del hospital materno infantil San Roque, y desde el año pasado para brindar una mano a la ONG Suma de Voluntades. "Empezamos hace mucho, en el 2002, con el Voluntariado de hospital de niños. Quienes están a cargo son unas genias y hay mucha gente que colabora con ellas, por lo que están bastante cubiertas. Ahora empezamos con Suma de Voluntades porque me hablaron del laburo que realizan, me acerqué y vi que trabajan de una manera integral, ocupándose de chicos y de familias en situación vulnerable. El concepto que tienen para hacerlo es muy bueno, con un corazón enorme", dijo, y agregó: "Nosotros somos muy agradecidos y nos sentimos muy queridos por la gente, porque el año pasado, cuando propusimos lo de las galletitas, juntamos tantas que alcanzaron para cubrir las necesidades de las meriendas de los chicos todo el año e inclusive sobraron para las de la colonia de vacacione del verano que pasó". Eso nos re entusiasmó y este año volvimos a hacer esta cruzada en mayo y la reeditamos ahora, porque la situación que se pasa en los barrios más carenciados es muy difícil y no queremos que ningún nene se quede sin comer. Por eso también la extendemos hasta que terminen las clases".

Por otra parte, destacó la vigencia que siguen teniendo las calesitas en la actualidad, aún cuando otro tipo de juegos disputan la atención de los más pequeños. Al respecto, recalcó: "La calesita es un lugar donde se juntan tres generaciones, el nieto, el papá y el abuelo, y todos pueden compartir un mismo lugar. Creo que no pierde vigencia porque todo está en la imaginación del nene, que cuando se sube a un caballito, una nave o un auto, siente que de verdad está viajando".

Por último, subrayó: "También está en juego la imaginación de los padres y los abuelos, que vuelven a recrear un lugar que disfrutaron en su infancia, del que casi todos tienen un lindo recuerdo".

Un oficio que brinda múltiples satisfacciones y gratifica el alma