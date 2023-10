La pasión por la pesca se reaviva con la llegada del calor

torneo de pesca villa urquiza 2.jpg

A su vez, mencionó que no sólo de Entre Ríos llegan pescadores: “Especialmente el público que llega acá en busca de pesca es el cordobés, y nosotros acá en Villa Urquiza también tenemos las excursiones de pesca, que las maneja un privado y la verdad que trabaja muy bien. Llevan a la gente en lancha a la isla, hacen un día de camping, de pesca en el lugar, y depende de los requerimientos del pescador que contrata el servicio es lo que le brindan; pero normalmente lo que muchos vienen a buscar es la pesca del dorado”.

Omar Toledo, presidente de la Junta de Gobierno de General Alvear, otro sitio muy concurrido para pescar, confió a UNO que actualmente no hay mucho pique, y aseguró que va gente de Paraná y la zona, pero además de Rosario, Santa Fe, Buenos Aires, Córdoba. “Sobre todo los fines de semana y feriados, es impresionante la cantidad de gente que se acerca a Alvear a pescar. Según los pescadores que tenemos, prácticamente está cortado hoy en día el pique; pero capaz que dentro de dos o tres días abunda el pescado de vuelta. El río estuvo muy bajo pero ha mejorado, haría falta que entre un poco más de agua”.

También mencionó que “cuando empieza el verano, se puede conseguir dorado y en general pescado de línea”, y explicó: “Con el calorcito es más el dorado el que empieza a moverse”.

Pesca.jpg La pesca es una actividad con muchos adeptos Gentileza: Turismo Diamante

Por otra parte, Iván Krenz, propietario de El Ancla, una casa de artículos de pesca de calle Almirante Brown, en Paraná, observó: “Los fanáticos de la pesca están siempre, van todo el año a pescar. Y ahora se suman los que prefieren esta época, para salir en familia, con amigos. Mucha gente con esta actividad se distiende, y más allá de toda la situación económica del país, de todo el despelote, intenta por lo menos salir a recrearse con algo y pasar un buen momento pescando”.

Asimismo, advirtió: “Más allá de que a veces la situación está complicada, la gente cada vez más está intentando acceder a una lancha, se juntan dentro un par de amigos y compran algo, una lanchita, algún botecito. Y la verdad que Paraná es una ciudad pesquera que siempre tuvo el río cerca. Y después, para ir a pasar un día de pesca en la costa, acá está lleno de lugares, está el Chapetón, la Celina, después van mucho a los campings como Villa Urquiza o Valle María, que están muy bien; más allá de que a veces el pique no es el mejor, pero son lugares con una infraestructura que está muy linda. Y después te haces unos kilómetros más y hay lindos pesqueros en Piedras Blancas, en Hernandarias, o en Diamante también”.

“La verdad que la gente recorre, no tiene problemas de ir y a veces está bueno pescar para desconectarse un poco de lo que es el laburo de la semana”, subrayó.

En cuanto a si la altura actual del río favorece al pique, refirió: “Siempre ayuda que entre agua. El problema es que a veces, cuando es tan cambiante, que sube y baja el río continuamente, nunca se llega a estabilizar y afecta el pique”.

Demanda de artículos de pesca

Por otra parte, Iván contó a UNO que este incremento de la actividad genera una mayor demanda en las casas que venden artículos de pesca, y sostuvo: “Siempre obviamente el verano ayuda a que haya más demanda, porque más allá de lo que podemos llegar a vender de pesca, se agrega lo que es camping, mucho lo que es indumentaria que nosotros tenemos también, todo lo que son las remeras con filtro UV y todas esas cosas. Y después en el rubro tenemos fechas importantes, como Semana Santa, o cuando hay torneos grandes, cuando es la fiesta del Surubí de Goya”.

Pesca.jpg Se venden más insumos para pescar en esta época Gentileza: El Ancla

No osbtante, evaluó que si bien esta es la temporada de mayores ventas en el rubro, no sólo por la pesca sino además porque la gente sale más a acampar y a hacer actividades al aire libre, Iván se advierte el impacto de la pérdida de poder adquisitivo en la actualidad. “Esto se siente. La gente sigue yendo igual a pescar, se da los gustos para poder ir, pero ya no se equipa con algo nuevo como antes, comprándose una carpa, un reel, ya no es lo mismo que en otros momentos. Nosotros seguimos trabajando con tres cuotas sin interés, pero antes eran más cuotas y era un poco más accesible. Hoy en día la situación económica no lo permite tanto, entonces la gente ya medio que resguarda un poco el bolsillo, esperando a ver qué va a pasar”.

Con respecto a los precios, comentó que un equipo con reel y caña completo para niños arranca en algo más de 20.000 pesos, y para una persona más adulta hay que pensar en 27.000 o 30.000 pesos, de ahí en adelante. “Todo va a depender de la calidad, y la intención de cada pescador, qué es lo que están buscando, pero en eso ya arrancamos”.

Sobre otros elementos de pesca, contó: “Hoy es todo un tema conseguir plomo, porque ya no quedan muchas casas antiguas y el plomo sale de ahí, de las cañerías viejas; y más o menos un kilo de plomada están en los 1.800 pesos; los anzuelos cuestas entre 30 y 50 pesos y dentro de todo eso sigue siendo accesible; pero lo que son reels, cañas, son importados y hoy en día ya cuesta un poco más”.

Por último, manifestó que la carnada viva es otra de las cosas que tuvo importantes incrementos: “Para lo que es amarillo se lleva lombriz, que está a 1.000 pesos la porción; o tripa de pollo, a 500 pesos; o de sábalo, a 700 pesos; y se está consiguiendo todo. Lo que es la carnada viva aumentó un poco más, que es para los pescadores de dorados, surubí, que es justamente lo que está entrando en una buena temporada: estamos hablando de 4.000 o 5.000 pesos la docena de cascarudos; la morena se ha ido arriba a 10.000 pesos la docena”.