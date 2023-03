La hermana Lali destacó la cultura del cuidado que pregona el Papa

Ana Laura Aranguiz. "No me considero 'fan del Papa', pero sí lo estimo y le tengo mucho respeto. Creo que ha dicho y hecho cosas hermosas por nuestra Iglesia Universal y por tantas Iglesias Locales, que hasta el momento no se habían logrado", manifestó.

' Laudato Si ’. "Ésta encíclica me enamoró, hasta el día de hoy le doy vueltas, la leo, me formo, y digo… cuánto cuesta vivir así, con una consciencia más ecológica", expresó la religiosa sobre el texto del Papa Francisco.

Ella recordó elminuto a minuto de su vivencia en la ciudad de La Paz: "Pasaban los cónclaves y seguíamos rezando y pidiendo un Papa. El día 13 de marzo a la siesta me estaba terminando de bañar, preparándome para ir a trabajar, y mi hermana grita desde la habitación: '¡Lali, fumata blanca, vení!'. Terminé rápido lo que estaba haciendo y corrí a mirar la televisión. Vimos con ojos expectantes cómo salió saludando desde el balcón un nuevo Papa, no lográbamos reconocerlo, hasta que los periodistas eufóricos dijeron '¡Es Bergoglio, es argentino!'. Nos dimos un abrazo dando gracias a Dios y salí –literal- corriendo de mi casa. Llegué a la esquina de la parroquia y me choqué con otras mujeres que venían en la misma, nos abrazamos, '¡Es argentino, tenemos Papa y es nuestro!'. Fuimos a la parroquia, ya habían llegado un par de monaguillos a tocar las campanadas. Pedí permiso en el trabajo porque todo el pueblo estaba revolucionado, no fui al local esa tarde y me quedé ahí festejando, haciendo caravana y celebrando la Eucaristía con la comunidad".

Esa euforia la motivó para lo que sería la Jornada Mundial de la Juventud: "Con ese entusiasmo nos fuimos preparando para vivir la JMJ. Allí fuimos a escucharlo, a verlo, a estar con él y a disponernos a recibir cuanto consejo espiritual nos dé, a rezar juntos millones y millones de jóvenes diversos de todas partes con a Francisco. Muchas eran las críticas, que los argentinos somos exitistas (puede ser), que no era el mejor obispo de todos, etc. Pero no importaba, Dios lo llamó a conducir la Iglesia universal y con humildad abrazó el desafío de la mano de San Francisco de Asís. En Río, no me olvido de cómo nos incentivó a ser jóvenes laicos y laicas protagonistas de nuestras vidas, a no balconear la vida, nos impulsó a jugar siempre para adelante. Nos pidió que, si queremos seguir a Jesús, no nos olvidemos de las Bienaventuranzas y de Mateo 25. Esa experiencia, con ese Papa que Dios nos había preparado tan cercano a los jóvenes, me animó a no tener miedo y discernir mi entrega absoluta por el Reino de los Cielos".

La hermana Lali, también recordó los textos de Francisco. "Con los chicos del grupo nos juntábamos a leer la primera encíclica, Lumen Fidei, la cual había comenzado Benedicto y la prosiguió Francisco. Que hermosa combinación. Recuerdo que hicimos una asamblea para darla a conocer a toda la comunidad parroquial y a quien quisiera acercarse. El estilo sencillo y con los pobres como prioridad fue lo que más me atrapó de la personalidad de Francisco, perfecto no es, por supuesto ¿quién lo es? Pero noto el esfuerzo y la apertura a la gracia para vivir en humildad en medio de un mundo tan lejano (aunque también, en teoría, cercano) para nosotros como lo es el Vaticano. Sus palabras que otorgaban rol, compromiso y protagonismo al laicado me ayudaban a no tener vergüenza de mostrar mis creencias y actividades. Me dio más impulso misionero. Lo mismo hicimos con la gran Evangelii Gaudium, ésta exhortación es fundamental en nuestro tiempo, me encanta, me emociona y me motiva a vivir como iglesia alegre y en salida. Valoro mucho –porque es tema de mi interés personal- que haya puesto en visibilización en dos artículos de la misma, la presencia de las mujeres en la Iglesia; sin embargo, podría haberle dedicado más espacio y voz al asunto. Resalto del documento el tema de la conversión pastoral, la denuncia profética sobre la situación económico social, que haya puesto en palabras que todo el pueblo evangeliza y que todos somos discípulos misioneros (y no unos pocos), y destaco, sobre todo, el capítulo IV: la dimensión social de la evangelización (el Reino, la inclusión, el Bien común, la paz y el diálogo)".

ecología.jpg 'Laudato Si’. "Ésta encíclica me enamoró, hasta el día de hoy le doy vueltas, la leo, me formo, y digo… cuánto cuesta vivir así, con una consciencia más ecológica", expresó la religiosa sobre el texto del Papa Francisco.

La vocación religiosa de Aranguiz se combinó con el pontificado de Francisco: "Continuaba mi camino y seguía de cerca las palabras del Papa, las catequesis en Santa Marta, sus homilías del domingo, sus tweets… Fui creciendo en la fe al lado de él, porque Juan Pablo II falleció cuando yo era adolescente y a Benedicto XVI lo conocí poco ya que no participé activamente en la Iglesia hasta mis 21 años. Así mi vida se fue desarrollando y cuando ingresé a las Hermanas Mercedarias en el año 2015, que publica la Bula de la Misericordia, las aperturas de las puertas de los templos como puertas de la misericordia fueron un acontecimiento hermoso que vivenciamos como Pueblo de Dios. Meses después, Francisco, saca una encíclica bomba: 'Laudato Si’. Ésta me enamoró, hasta el día de hoy le doy vueltas, la leo, me formo, y digo… cuánto cuesta vivir así, con una consciencia más ecológica; es un escrito que nos marcó a todos y que actualmente nos sigue y nos seguirá interpelando y desafiando en nuestra conversión hacia una cultura del cuidado. Instaló el concepto Casa Común y me parece espectacular que no tenga fronteras".

"Cada exhortación apostólica que fue publicando, la he recibido con apertura y entusiasmo para trabajarla con los jóvenes: Amoris Laetitia, Gaudete et Exultate (hermosa), Christus Vivit (le he sacado bastante jugo a ésta) y Querida Amazonía (un verdadero signo de los tiempos). También me encantó lo que escribió acerca del Año de San José en 2021 y continúo leyendo sus homilías de domingo para rezar o compartir en la adoración comunitaria con mis hermanas", indicó.

Para finalizar su reflexión, señaló a UNO: "No me considero 'fan del Papa', pero sí lo estimo y le tengo mucho respeto. Creo que ha dicho y hecho cosas hermosas por nuestra Iglesia Universal y por tantas Iglesias Locales, que hasta el momento no se habían logrado. Tal vez este era su tiempo, su momento, su kairós para llevar adelante esta misión. Agradezco a Dios por la vida y por estos 10 años aprendiendo de Francisco, que demás como jesuita que es, nos fue enseñando a discernir con más criterio, libertad y empeño los signos de los tiempos. Tal vez en algunas cosas no coincida al 100% con él, pero son las menos, y no por eso no me voy a sentir en comunión con él y toda mi amada Iglesia. Pido a María Santísima, estrella de la nueva evangelización, que lo cuide en su salud y en su pastoreo. Si lo tuviera en frente le agradecería por tanto legado y por agilizar las causas de abuso dentro de la Iglesia y atreverse a denunciar a los poderosos que pisotean la dignidad humana".