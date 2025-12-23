Uno Entre Rios | La Provincia | Cámara de Diputados

La Cámara Diputados aprobó la reforma del Código Fiscal

La Ley de reforma del Código Fiscal se propone mejorar la administración tributaria, promover el cumplimiento voluntario y distribución justa de cargas fiscales

23 de diciembre 2025 · 14:43hs
En la sesión especial de este martes la Cámara de Diputados de Entre Ríos aprobó la reforma del Código Fiscal y de la Ley Impositiva Nº 9.622. La propuesta proviene del Poder Ejecutivo y tiene por objetivo mejorar la administración tributaria, “promover el cumplimiento voluntario, y asegurar una distribución más justa de las cargas fiscales”. El PJ y parte de los diputados libertarios estuvieron ausentes.

La reforma propuesta por el Poder Ejecutivo incluye la creación de intereses punitorios para deudas en instancia judicial, una medida diseñada para penalizar demoras graves y proteger el valor de la recaudación fiscal.

En cuanto a los honorarios de los procuradores, se condicionará su cobro a la cancelación total o regularización del compromiso principal, garantizando que el Tesoro Provincial reciba los fondos de manera prioritaria.

Finalmente, se ajustan normativas en el Impuesto Inmobiliario -redefiniendo los inmuebles baldíos y acotando exenciones para cooperativa-s y en Ingresos Brutos, donde se unifica el tratamiento para acopiadores y canjeadores de granos con el fin de eq

uilibrar la competencia en el agro.

El Presidente de la Comisión de Presupuesto, Bruno Sarubi, afirmó que “un Código Tributario es la columna vertebral de la política fiscal de la provincia”, define “cómo se recauda, cómo se administra, cómo se relaciona con quiénes producen, con quienes trabajan y con quienes invierten”.

“Es una herramienta central para la gestión”, sostuvo y resaltó que “este proyecto no aumenta impuestos ni crea nuevos tributos, no carga más a quienes ya sostiene al Estado con sus esfuerzos, sino que equilibra el sistema, ordena prioridades y distribuye mejor las cargas y promueve equidad”

