Kueider pidió que se trate su restitución durante la feria judicial

El ex senador nacional Edgardo Kueider requirió volver al Senado porque "16 personas inocentes perdieron sus ingresos".

Para Kueider, según dejó planteado en los escritos ante la Justicia, la vicepresidenta Victoria Villarruel no podía presidir la sesión que determinó su expulsión, ya que Javier Milei se encontraba rumbo a Italia y ella debió reemplazarlo al frente del Poder Ejecutivo. Además, cuestionó que los senadores no hayan habilitado una instancia de defensa antes de eyectarlo de la Cámara alta.

Reclamo de Kueider

Ante la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, ámbito donde se encuentra el expediente, el ex mano derecha de Gustavo Bordet aseguró que su expulsión vulnera el derecho del pueblo de Entre Ríos que lo votó. "La exclusión de quien suscribe del Senado importa por un lado la privación a una parte de la población que me eligió de su derecho constitucional a la representación política, en este caso, a la Provincia de Entre Ríos", argumentó el exlegislador.

El pedido ya está en manos del fiscal ante la Cámara, Rodrigo Cuesta, que sobre el cierre de la feria se pronunció sobre el planteo de fondo, adhirió a la decisión del juez de primera instancia Enrique Lavie Pico y rechazaron el pedido.

"Sin la debida revisión judicial de lo resuelto por la Cámara de Senadores en un proceso ilegal, se deja un peligroso antecedente institucional, dado que el juicio de valor final que se transmite para el futuro es que puede expulsarse a un Senador, sin una prueba formal –con una fotocopia-, sin que pueda defenderse, sin seguir un debido proceso, sin una legalidad, y mediante la obtención de una mayoría falsa que fue viciada la voluntad del voto, permitiendo legalizar un voto obtenido con presiones y chicanas", advirtieron.

"Intromisión" de Villarruel

Además, el senador argumenta que en aquella sesión hubo una intromisión del Poder Ejecutivo, puesto que fue presidida por la vicepresidenta Victoria Villarruel cuando ella -afirma Kueider- estaba ocupando la jefatura de Estado dado a que Javier Milei se encontraba fuera del país, rumbo a Italia. Ese traspaso, según Kueider, se da de manera automática, publicó La Nación.

“Se deja un antecedente válido de intervención del Poder Ejecutivo de la Nación en una de las funciones exclusivas del Poder Legislativo como es la expulsión de un Senador”, insistió el senador, que solicitó que se declare la “nulidad absoluta” de la sesión. El juez Lavie Pico respondió que la sesión no tenía ninguna irregularidad y que acceder a lo solicitado significaría que la Justicia se inmiscuyera en Poder Legislativo.

Pero Kueider insistió ante la Cámara. “El caso posee suma gravedad para la Nación y genera un antecedente peligroso en el funcionamiento de uno de los órganos más importantes del Estado, el Congreso Nacional”, afirmó el abogado del ex senador, Maximiliano Ruiz, en el escrito con el que pidió el tratamiento en feria.

"16 personas inocentes pierden sus ingresos"

“Tiene gravedad institucional, no sólo porque versa sobre la destitución de un Senador Nacional, privando a un sector de la sociedad de su representación parlamentaria”, sostuvo. “Además, provoca una alteración del equilibrio de las fuerzas política del Poder Legislativo, hecho no querido por el pueblo que con su voto pretendió distribuir las mayorías del Senado de determinada forma y no de otra”, agregó el letrado.

Entre las razones que esgrimió, Kueider incluyó que por la decisión de sus ex colegas, 16 personas que trabajaban con él se quedaron sin ingresos. “Los empleados que formaron parte de mi despacho fueron o bien expulsados o bien suspendidos, perdiendo sus ingresos. La consecuencia de mi expulsión ilegítima terminó siendo que 16 personas inocentes perdieran sus ingresos a partir de diciembre de 2024, lo que conforma un perjuicio que no amerita demora por su carácter alimentario”