Intensifican recomendaciones para prevenir el dengue

En este sentido, la Municipalidad de Paraná realizó en los últimos días una intensificación de las recomendaciones para evitar la proliferación del mosquito aedes aegypty. Consultada por La Mañana de La Red (FM 88.7) la subsecretaria de Salud municipal, Silvina Saavedra, indicó que Paraná no ha tenido casos sospechosos y tampoco casos activos de personas que viajaron de lugares donde circula la enfermedad.

Además, explicó que las precipitaciones desde el inicio del año y el clima húmedo predominante en gran parte del país han generado las condiciones para la reproducción del dengue, a diferencia de otras temporadas. Si bien la capital provincial no reportó casos ni hay sospechosos en análisis, la Municipalidad decidió intensificar campañas de descacharrización para evitar la proliferación de mosquitos que pueden tener criaderos en espacios que acumulen agua. "La semana pasada estuvimos en el barrio Santa Lucía donde hubo mucha respuesta, lo que es bueno, porque no sirve de nada que hagamos iniciativas y luego no apliquen las recomendaciones", remarcó la funcionaria.

En lo que queda de esta semana, el municipio recorrerá los barrios El Sol I y II, donde en 2020 hubo casos autóctonos de dengue. "Si tengo en mi casa cubiertas en desuso, chapones que acumulan agua o tanques viejos, hay que sacarlos cuando se realizan descacharrizaciones, porque estos elementos son potenciales criaderos" recomendó Saavedra y agregó: "pero también hay que recordar a los criaderos pequeños, porque el mosquito que transmite la enfermedad es domiciliario, se cría en recipientes de la casa que con un poco de agua y bajo una sombra en siete días las larvas son mosquitos".

Según el Ministerio de Salud de la Nación, se registraron 324 casos con pruebas positivas para dengue de los cuales 275 no registran antecedentes de viaje. Hasta el momento se registra circulación de virus dengue en cinco provincias: Santa Fe (siete localidades), Salta (tres), Jujuy (Caimancito), Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA (una comuna) y Tucumán (dos localidades).

Al momento, los serotipos identificados en las localidades con circulación viral son DEN-2 (en Salta, Tucumán y Jujuy) y DEN-1 (en CABA y Santa Fe). Además, se notificaron casos aislados con antecedentes de viaje (importados) de los serotipos DEN-1 (Corrientes, Misiones y Chaco), DEN-2 (en Buenos Aires, CABA, Córdoba, Mendoza y Santa Fe), y DEN-3 (en Mendoza y CABA).

alerta dengue.jpg Los sistemas de salud en alerta ante la multiplicación de casos de dengue en varias provincias

La curva epidémica muestra un aumento dos veces superior de casos confirmados y probables de las últimas dos semanas con respecto a la semana previa.

Por ello se instó a los equipos de salud a reforzar la sospecha de arbovirosis teniendo en cuenta el antecedente de viaje específico de cada paciente y las acciones de control pertinentes, en un contexto favorecedor para la reproducción y propagación del insecto vector (período estival y aumento de lluvias).

En el país se han notificado 2.609 casos. En la Región Centro, correspondieron a la provincia de Santa Fe un total de 418 casos; a Buenos Aires 214 casos; a CABA 280 casos; 153 casos en Córdoba, y 64 en Entre Ríos.

De todos ellos, hasta el momento dieron positivo 134 en Santa Fe, 17 en CABA, 15 en provincia de Buenos Aires y cinco en Córdoba.

Detalles

Así, la estadística oficial arrojó un incremento del 252% de los casos de dengue en el país solo en la última semana. Todos los confirmados son autóctonos, es decir que no tienen antecedentes de viaje. Precisamente, el alerta de la cartera de Salud de la Nación se debe a que si bien en las últimas semanas de diciembre de 2022 y el comienzo de 2023 hubo un incremento en los casos, las cifras dieron un salto este mes.

Se trata de una época propicia para el incremento de casos debido al fenómeno climático de las últimas semanas. Las epidemias de esta enfermedad más grandes se registraron en 2009 y en 2016. En 2016, el dengue provocó la muerte de 25 personas en el país. Los casos confirmados fueron 48.521, y la Región Centro registró el mayor aporte con más de 20.000 infectados por esta enfermedad. En Entre Ríos, en aquella temporada se identificaron 1.259 casos notificados, y una incidencia de 50 casos por cada 100.000 habitantes. Otro brote importante de la enfermedad se dio en el período 2019-2020.

Existen cuatro serotipos de la enfermedad. Si bien es baja su letalidad, el riesgo mayor es para aquellas personas que ya lo padecieron, porque solo confiere inmunidad permanente contra ese serotipo contagiado y solo por unos meses contra los restantes. Quien vuelve a recibir una picadura, pero de otro serotipo, tiene mayores posibilidades de sufrir lo que se denomina “dengue hemorrágico”, que es una de las formas más graves de la enfermedad. Esta situación podría darse en el futuro, tras el brote de este año

Prevención

Para evitar contagios, se recomendó como la medida más importante de prevención la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua, tanto en el interior de las casas como en sus alrededores. Para ello es importante sacar todo lo que acumule agua y no sea necesario de su utilización, dar vuelta los objetos, cambiar el agua de bebederos de animales, limpiar los patios y jardines. Además, utilizar repelente.

Síntomas

* Fiebre acompañada de uno o más de los siguientes síntomas:

* Dolor detrás de los ojos, de cabeza, muscular y de articulaciones.

* Náuseas y vómitos.

* Cansancio intenso.

* Aparición de manchas en la piel.

* Picazón y/o sangrado de nariz y encía.