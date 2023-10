Inspirados en San Francisco de Asís fomentan la inclusión

En este marco, explicó que al Santo lo homenajearon décadas atrás poniéndole su nombre a dichas instituciones no tanto por el sentido religioso, sino rescatando los valores de San Francisco. “Fue sobre todo por la figura de él en sí mismo y su estilo de vida en la relación con el otro, en el reconocimiento a los demás”, sostuvo.

Justamente el carácter inspirador de sus frases está presente en cada jornada y ayer eligieron una que es sumamente motivadora, que invita a recobrara siempre la esperanza: “Un rayo de sol es suficiente para ahuyentar muchas sombras” fue la premisa que compartieron. Por otra parte, la vicedirectora destacó: “La idea de salir a la calle estuvo vinculada también en realizar algunas actividades relacionadas con la naturaleza. Los vecinos están acostumbrados a vernos por el barrio, así que siempre somos bien recibidos y nos saludan, y la gente también en los negocios suele ser muy amable con nosotros. Hemos pasado más de una vez para dejar algún presente o para invitarlos, por ejemplo, a reciclar o a realizar otras acciones y siempre se han sumado a nuestras propuestas”.

San Francisco de Asís.jpg La escuela San Francisco de Asís realizó actividades este lunes Gentileza: San Francisco de Asís

“En cuanto a los chicos, todo lo que tenga que ver con hacer algo fuera de su rutina escolar siempre es bienvenido. Ya sea un acto, un día de música, una salida, como fue la visita que hicimos el Día de la Primavera a la Plaza Mujeres de Entrerrianas, o en otras ocasiones a otras placitas que tenemos por acá, o al Club Palermo. Siempre este tipo de actividades más recreativas y sociales son las que ellos obviamente disfrutan mucho más”, aseguró.

En tanto, contó que en el turno tarde la actividad fue en el ámbito del aula, con un video y acciones alusivas a la fecha.

Trayectoria y compromiso

Sobre la forma en que trabajan, Celia manifestó: “La Asociación Cooperadora San Francisco de Asís es la que dirige y está a cargo de del Centro de Día, que tiene el mismo nombre y al que concurren unas 60 personas; y la escuela, que cuenta con una matrícula de 62 personas. Se reciben personas con patologías moderadas y severas desde los cuatro o cinco años, ya que tenemos nivel Inicial, hasta alumnos de más de 30 años. No tenemos un límite en cuanto al máximo de edad”.

También mencionó: “Tenemos un grupo de nivel Inicial, y después lo que se llaman espacios educativos múltiples, que serían como los grados en realidad, si bien acá no es ciclado. Se agrupan según edades y los intereses, en base a las propuestas que tenemos. En este momento tenemos además un grupo de orientación vocacional ocupacional, y si bien no hay talleres ni salida laboral porque las características de los chicos hacen que no haya esos espacios, hacemos conexiones con la comunidad o con entidades, con otras instituciones y demás, pero desde lo social”.

San Francisco de Asís.jpg

En este marco, comentó: “Tenemos por ejemplo una huerta dentro de la comunidad educativa pero no un taller de huerta para vender en la sociedad; y hay proyectos de kioscos, pero todos internos”.

Las tareas que llevan adelante, fomentando la inclusión, requieren de un gran compromiso, y por eso hay un gran equipo de trabajo que a diario acompaña y comparte sus saberes y su formación con quienes asisten a alguno de los espacios que se brindan. Sobre este punto, comentó: “Tenemos un equipo directivo y un equipo docente; y además todo un equipo interdisciplinario con diferentes profesionales, como fonoaudióloga, psicopedagoga, psicólogo, trabajadores sociales, terapistas ocupacionales, enfermeros, nutricionistas. Habitualmente contamos con médico pero en este momento estamos en la búsqueda para incorporar alguno, más que nada para el Centros de Día, que depende más de Salud, pero también realiza funciones acá”.

San Francisco de Asís.jpg Al cierre, compartieron una torta alusiva al santo

La escuela se sigue expandiendo y están proyectando diversas reformas para seguir creciendo: “La idea es ampliar un poco ambas instituciones, porque por ahí hay espacios que nos están quedando chicos. Nosotros tenemos demandas siempre, las inscripciones son durante todo el año. Entonces, cada vez tenemos más demandas de ingresos, así que eso también implica que uno tenga que pensar en hacer algunas modificaciones”, indicó.

Por último, consultada por la situación con las obras sociales, que fue un tema que preocupa a muchas instituciones y que las tuvo en vilo tiempo atrás, concluyó: “Ha sido un tema que nos ha atravesado. Hoy no escapamos a la realidad y al desajuste que hay en discapacidad en general, con retrasos en los pagos y demás. Pero hasta el momento podemos sostenernos como institución, aunque siempre esperando tiempos mejores”.