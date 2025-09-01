Uno Entre Rios | La Provincia | Infraestructura

Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.

1 de septiembre 2025 · 13:16hs
Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.

Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.
Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.

Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.
Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.

Las obras edilicias beneficiarán a 1.800 estudiantes de siete departamentos. La inversión en infraestructura escolar supera los $240 millones.

Durante agosto se realizaron ocho aperturas de sobres para ejecutar trabajos de infraestructura en establecimientos educativos de siete departamentos. Las obras demandarán una inversión superior a los $240 millones y forman parte de la planificación para mejorar las condiciones edilicias del sistema educativo provincial.

Con el objetivo de garantizar espacios adecuados, seguros y funcionales para enseñar y aprender, el Gobierno de Entre Ríos, a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, llevó adelante en agosto la apertura de sobres para la ejecución de obras en ocho escuelas de distintos puntos de la provincia. La inversión provincial destinada a estas obras supera los 240 millones de pesos y se enmarca en una planificación sostenida de obras que se viene ejecutando desde abril, con fuerte alcance en el territorio.

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos.

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

El evento que reúne a los principales referentes en comunicación digital, marketing y tecnología estará el 11 de septiembre en Paraná

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

escuelas 3

Los trabajos, que beneficiarán a 1.836 estudiantes, comprenden tareas de impermeabilización para resolver problemas de filtración, así como reparación de cubiertas, muros, pisos, revoques, contrapisos, aberturas e instalaciones eléctricas, sanitarias y pluviales. El foco está puesto en aulas, sistemas eléctricos y grupos sanitarios, a fin de mejorar las condiciones edilicias donde se desarrolla la vida escolar.

"El trabajo sostenido que venimos haciendo nos permitió concretar en agosto ocho nuevas aperturas de sobres, que se suman a un total de 50 en lo que va del año. A la fecha, 19 de estas obras ya están en marcha y seguimos avanzando con nuevas intervenciones. Nuestro norte es transformar la realidad de muchas escuelas que hoy atraviesan situaciones edilicias críticas", destacó el ministro de Planeamiento, infraestructura y Servicios, Darío Schneider.

Escuelas licitaciones 1

Además, el funcionario subrayó que "nuestro compromiso se traduce en respuestas concretas que impactan en la calidad de la vida escolar de miles de entrerrianos. Apostamos al desarrollo del territorio mediante una gestión responsable de los recursos públicos, priorizando siempre el derecho a la educación para que los gurises aprendan en entornos adecuados y con obras que lleguen a cada rincón de la provincia".

Las escuelas que serán intervenidas se encuentran en los departamentos de Diamante, Uruguay, Paraná, Concordia, Gualeguaychú, Nogoyá y Feliciano.

Escuelas licitaciones

Establecimientos beneficiados

  • Diamante: Escuela Nº 3 Álvarez de Arenales.
  • Concordia: Escuela Primaria Nº 71 Independencia.
  • Feliciano: Escuela Nº 11 Miguel Estanislao Soler / Escuela Secundaria Nº 5 Juana Azurduy.
  • Gualeguaychú: Escuela Nº 114 Justo José de Urquiza.
  • Nogoyá: Escuela Nº 88 Gobernador Carlos Raúl Contín / Escuela Secundaria Nº 12 Modesta Simona Cepeda.
  • Paraná: Escuela Nº 71 Pedro Goyena.
  • Paraná: Escuela Nº 176 Guillermo Saraví / Escuela Secundaria Nº 72 Bicentenario.
  • Uruguay: Escuela Nº 116 Cabo Carlos Misael Pereyra.
Infraestructura licitaciones escuelas
Noticias relacionadas
elecciones en corrientes: rogelio frigerio felicito a valdes por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

entre rios: ceso el alerta por lluvias en la mayoria de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites.

La Unidad Móvil de Registro Civil alcanzó más de 1.700 trámites

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas.

Día de la Mujer Indígena por las Bartolinas, Gregorias y Micaelas

Ver comentarios

Lo último

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Ultimo Momento
La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

La Selección Argentina perdió en la final con Brasil y es subcampeona de la AmeriCup

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Sofía Gala, Griselda Siciliani y Cecilia Roth interpretarán a Moria Casán en la serie de Netflix

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Alan Sosa: No existe más el margen de error

Alan Sosa: "No existe más el margen de error"

Policiales
Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Investigarán defraudación al Estado y al Arzobispado en rendiciones de escuelas públicas de gestión privada

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 18: se produjo un vuelco bajo la lluvia

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Ruta 14: volcó un colectivo y hay 10 trabajadores heridos

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Expulsan de la Policía al Oficial que admitió falsificar una firma en un acta de multa

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Condenaron a cuatro años de prisión a joven que vendía droga en Paraná

Ovación
Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Urquiza prolongó su buen andar en la Liga Provincial

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

Marista, el rival de Estudiantes: regularidad, oficio y un presente que ilusiona

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

La Liga Provincial de Mayores Femenina podría definirse este lunes

Confirmado el camino de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en el SVNS 2026

Confirmado el camino de Los Pumas 7 y Las Yaguaretés en el SVNS 2026

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

Inglaterra y Francia se lucieron en la segunda jornada del Mundial Femenino de Rugby 2025

La provincia
Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Héctor Daer encabezará un encuentro en Paraná junto a los candidatos de Fuerza Entre Ríos

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Social Media Day 2025 en Paraná ahondará en estrategias digitales, tendencias e Inteligencia Artificial

Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Infraestructura educativa: se hicieron ocho licitaciones para arreglos en escuelas

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Elecciones en Corrientes: Rogelio Frigerio felicitó a Valdés por la victoria

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Entre Ríos: cesó el alerta por lluvias en la mayoría de los departamentos

Dejanos tu comentario