Incendios: Cabandié insiste con los reclamos a Entre Ríos

En rueda de prensa, Cabandié evaluó la dimensión del área: “En la zona de delta estamos hablando de 2,3 millones de hectáreas. A veces, entre foco y foco, hay 500 kilómetros de distancia”. Al mismo tiempo, consideró: “El sector ganadero quema pajonales porque no sirven para el engorde de ganado y amplía así la superficie de pastoreo. Esto no es con encono, la idea no es apuntar contra el sector agropecuario que es fundamental para el sostenimiento de la economía argentina. Le pedimos al sector ganadero que no lo hagan de esa forma, porque 100 personas afectan entre 3 y 4 millones de habitantes de la costa del río Paraná”.