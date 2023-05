Inauguraron la Escuela Técnica de la UNER en Concordia

La Escuela Técnica de la Facultad de Ciencias de la Alimentación es una propuesta pedagógica innovadora enmarcada en un proyecto nacional de inserción de Escuelas Técnicas en barrios de alta vulnerabilidad social. Su estructura curricular se organiza en siete años, divididos en dos ciclos: Ciclo Básico, de tres años; y Ciclo Orientado, de cuatro años. Las orientaciones son: Técnico en Industria de Procesos y Técnico en Programación.

Funciona con una modalidad de jornada extendida de lunes a viernes de 7 a 17 horas. Adicionalmente, los días sábados se llevan adelante talleres de música y talleres deportivos. Durante el horario escolar se brinda a los estudiantes el servicio de comedor, ofreciendo diariamente desayuno, almuerzo y merienda.

Bordet destacó que “esta escuela posibilita que 500 chicos puedan desarrollar sus capacitaciones, tener un horizonte de salida laboral en sistemas, en producción industrial y también, a través de la enseñanza media en la UNER, acceder a la universidad. Esto es quizás lo más importante: tener calidad educativa en nuestra ciudad, poder ampliar la oferta en educación”.

Por otra parte, recordó que se están construyendo en Entre Ríos siete nuevas escuelas técnicas y agrotécnicas y cuatro residencias para escuelas agrotécnicas entre ampliaciones y construcciones nuevas.

“Ver coronado un trabajo”

Gustavo Bordet destacó que estar en el predio de la escuela, que lleva el nombre del sobreviviente del campo de concentración de Auschwitz Víctor Opel, significa "ver coronado un trabajo que demandó mucho tiempo, lamentablemente más del que se requería”. Recordó que en su último año como intendente en Concordia lo fue a ver a su despacho el entonces rector de la UNER, Jorge Gerard, quien le mostró el proyecto. “Me dijo que por primera vez la UNER iba a tener una escuela secundaria con orientación técnica y que tenía que estar enclavada en los barrios más populares de la ciudad de Concordia, porque tenía que ir la universidad al barrio y perder, de ese modo, el carácter insular que quienes fuimos estudiantes de la UNER durante tantos años le reclamábamos, que la universidad tenía que tener un compromiso con la comunidad”.

“Ese era uno de los principales reclamos que hacíamos en el Consejo Superior cuando nos tocó participar. Y la verdad que me maravilló el proyecto, me encantó, y por supuesto en ese momento con el Concejo Deliberante pudimos hacer la cesión de la tierra para la construcción de este edificio y de lo más importante: el proyecto educativo que esto traía consigo”, acotó.

Luego agregó: “Cuando asumí como gobernador, todo lo que estaba listo con presupuesto, para ejecutarse, automáticamente se paró. Fuimos muchas veces a reclamar, entre 2015 y 2019, al Ministerio de Educación, y claramente no era la prioridad. No solo esta escuela técnica; no era la prioridad la educación técnica y la educación agrotécnica. Porque uno fija prioridades en educación, de acuerdo al modelo de país que quiere, cuando hay un proyecto de país industrializado, cuando hay un proyecto de capacitar jóvenes para que puedan transformar las materias primas en alimentos y agregar valor y de ese modo tener capacidad competitiva. Es ahí donde claramente se necesitan este tipo de establecimientos”.

En ese marco, comentó que, poco antes de la pandemia tuvo la primera reunión en el Ministerio de Educación, donde le garantizaron la continuidad del proyecto educativo y que se iba a llevar adelante la construcción del edificio. “Y así fue lo que ocurrió y hoy podemos estar acá inaugurándolo”.

A su vez, el rector Sabella expresó: “Para la Universidad Nacional de Entre Ríos indudablemente es un día histórico. Es la primera escuela secundaria que tiene nuestra universidad. Y esa decisión fue de un rector anterior acompañado por el Consejo Superior de la Universidad que entendió que la problemática de la educación no pasa únicamente por el sistema de educación superior, sino que los problemas de la educación de Argentina deben ser abordados integralmente y en problemas en los cuales la universidad, la educación superior, debe dejar de desatender y tomarlos como un todo”.

El nuevo edificio

El nuevo edificio tiene capacidad para 625 estudiantes, con un plantel de más de 120 docentes, personal administrativo y de maestranza. Su realización fue posible a partir de la donación de un terreno por parte del municipio concordiense.

Cuenta con dos alas de aulas: el ala este, donde se ubican las de uso común y las de tipo especial, y el ala sur, con áreas técnicas de talleres y laboratorios. Ambos sectores confluyen en un SUM central, como punto de encuentro de la vida escolar y de interacción con la biblioteca y área de gobierno. Posee espacios que acompañan las particularidades de la institución, que cuenta con doble jornada y comedor escolar y se constituye como proyecto socio-comunitario.

La construcción fue financiada a través del Programa Nacional de Infraestructura Universitaria, de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de Obras Públicas de la Nación. Los fondos provinieron de un acuerdo entre la Corporación Andina de Fomento -CAF- y el gobierno nacional.