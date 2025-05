Hello Kitty: para la envidia de Wanda y la China, la colección más copada está en Entre Ríos

Si bien el personaje mantiene su vigencia a pleno desde hace décadas, hace algunos meses cobró un protagonismo impensado en la guerra mediática entre Wanda Nara y Eugenia La China Suárez, quienes en sus publicaciones comparten habitualmente algún accesorio con la mítica figura de Hello Kitty, casi como una competencia.

Hello Kitty 3.jpg Wanda Nara y la China Suárez se disputan el mayor fanatismo por Hello Kitty

Devoción por Hello Kitty

A Gabriela Fiorotto, quien vive en Victoria, esto no la sorprende. Conoce el magnetismo que Hello Kitty genera, ya que ella es fanática del personaje desde que era niña. A lo largo de su vida fue recibiendo regalos o comprándose cosas con su imagen, y hace 14 años, con el acompañamiento de Guillermo, su pareja, decidió organizar y darle forma a su colección, que incluso exhibe en muestras en las que comparte su pasión con otros admiradores de la estampa nipona. En diálogo con UNO, contó con visible entusiasmo: “Soy coleccionista de Hello Kitty porque me gustó desde muy chica, toda la vida. Empecé casi sin querer en una época en que salían los papeles carta con los sobres con su figura. Lo conocí a Guillermo hace 14 años y como él también coleccionista, en su caso de Star Wars, me empecé a animar a comprar cosas y a armar una colección de lo que tanto me gusta, tal como lo había soñado siempre".

Hello Kitty 5.jpg

"Hoy tengo todo lo que son peluches, muñequitos de cerámica, tazas, entre otras cosas. En el mundo Kitty hay millones de artículos, así que empecé de a poco. Soy maestra jardinera y mis alumnas por ahí llevaban vasitos de Kitty, y hubo un momento en que me empezaron a traer también ellas cosas para la colección de ´la seño´. Tengo varias cosas y me encantan, y siempre estoy comprando otras nuevas para sumar a mi colección”, aseguró con simpatía.

En este marco, señaló que atesora objetos de todos los tamaños: “La gente que me conoce sabe que tengo esta pasión y algunas personas me regalan cosas con este motivo, otras las he ido comprando yo. En su época salieron en porcelana todo lo que son platos, vasos; era una colección de Kitty que la fui guardando en cajas y ahora la tengo en una vitrina donde está la mayor parte de mi colección. Tengo cosas chiquitas y después hay otras más grandes que las tengo guardadas aparte porque ahí no entran, y mi sueño es tener un lugar un poquito más grande. En las exposiciones que hace Guillermo sí suelo sumarme y exponer todo”, subrayó, y remarcó: “Nunca es tarde para hacer lo que a uno le gusta”.

Fenómeno global

Gabriela tiene hoy 48 años y cuando era chica y empezó su devoción por Hello Kitty el acceso a los productos y las novedades era más remoto. En cambio hoy el mundo globalizado y el acceso a internet permiten compartir de manera más ágil la información y la pasión por el personaje, que se expande a gente de todas las edades y de los más variados perfiles. En este sentido, hay grupos y foros de todo el mundo donde se van compartiendo novedades y páginas donde adquirir productos, entre otras cuestiones.

Hello Kitty 4.jpg A Gabriela Fiorotto le gusta Hello Kitty desde que era niña, y hoy tiene una colección del personaje

Si bien hay muchos adeptos a lo largo y a lo ancho del planeta, Gabriela aclaró que en los grupos a los que se ha sumado no encontró, al menos hasta ahora, otra persona de Entre Ríos que tenga una colección similar a la suya.

“Hoy hay acceso a un montón de cosas. Tengo las pantuflas de Kitty, remeras, un gorrito. Hay termos y mates que se pueden conseguir y yo los dos equipos que uso son de Kitty, igual que las tazas, entre millones de cosas que vienen. No puedo decir que tengo una pieza más preciada que otra, porque a cada muñequito, a cada cosa que tengo de Hello Kitty, lo adoro. Cuando hago exposiciones hay gente que se acerca, sobre todo cuando hay criaturas los padres me preguntan cuánto sale tal o cual cosa, y les digo que nada de eso está en venta”, aseguró.

Incluso, ante la consulta de UNO, dijo entre risas que aunque llegaran Wanda Nara o La China Suárez y le ofrecieran una fortuna por su colección “de ninguna manera la vendería”.

Hello Kitty 2.jpg

Si bien es vasto su stock con el rostro de Kitty, siempre anhela incorporar más accesorios, aunque le demandan una importante inversión: “Hay estatuillas japonesas que son más características de Hello Kitty que sí las tengo, pero no puedo conseguir algunos muñequitos de Funko Pop que he estado buscando, que sé que hay dando vueltas pero no los he visto aún”, dijo.

También mencionó que está evaluando hacerse un tatuaje con la imagen del personaje: “Me gustaría algo en la mano, en un dedo, algo chiquito, porque como soy docente me cuido mucho también en eso de los tatuajes, pero me encantaría y lo estoy pensando”, confió.

Mitos y leyendas

Sobre lo que más le llamó la atención de Hello Kitty para volverse fanática de este personaje, Gabriela reflexionó: “Me gustó su simpleza, y que tiene muchos amigos diferentes”.

“En su momento también me llamó la atención que no tuviera boca”, agregó, en torno a un rasgo que se atribuye a que esto permite que las personas proyecten sus propias emociones en esta imagen, lo que también ha contribuido a su popularidad.

Hello Kitty 1.jpg

Si bien siempre se destacan los aspectos positivos, también hay mitos que infunden el terror: “No me dio miedo nunca, a pesar de tantos mitos e historias que se difundieron a lo largo de los años”, aclaró sobre este punto la coleccionista, en torno a una leyenda que afirma que este ícono habría sido creado por Yuko Shimizu a partir de un pacto con el diablo, a cambio de que le devolvieran la salud a su hija con cáncer terminal.

Más allá de este rumor, Hello Kitty lleva 51 años siendo un personaje amado por niños y adultos, por su diseño atractivo y su mensaje positivo de amistad y alegría.