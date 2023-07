Hay más motos sin cobertura por no pagar el seguro básico

Martín Scialocomo es productor de seguros en Paraná y sobre este tema señaló a UNO: “La realidad es que hay bastantes motos sin cobertura, porque muchos propietarios piden una póliza, que por lo general tiene una vigencia de tres o cuatro meses, y abonan una cuota y no pagan más. Andan de ese modo, hasta que los para la Policía o un inspector y les pide el comprobante de pago del mes en curso y ahí es cuando se advierte que la póliza está sin efecto”.

Moto.jpg Es obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil Juan Ignacio Pereira/ UNO

Según contó, el valor que se debe abonar depende de la cilindrada, del costo del vehículo y de la cobertura. Para una moto de 110 cilindradas por ejemplo, un seguro básico, de responsabilidad civil, oscila en promedio entre los 700 y 1.000 pesos por mes en la actualidad.

También se puede optar por un seguro más completo, aunque las compañías suelen exigir ciertos requisitos, y sobre este punto Sialocomo explicó: “Hoy tenés dos opciones, una es el seguro básico, común y obligatorio; y después, de acuerdo al modelo de la moto, las compañías también te dan la posibilidad de asegurar tu moto contra robo e incendio total: en general la moto no debe tener más de 10 años o de 8 años de antigüedad”.

“Lo que pasa es que es un seguro más caro en relación al del auto, y por eso por ahí muchos de los que cumplen este requisito no lo contratan. Es más costoso porque el riesgo es mucho más alto. Y hoy una moto Honda, que es una de las marcas más caras, está valuada entre un millón y 2 millones, según el modelo. La semana pasada aseguré una con un valor de 2,5 millones y tiene que pagar casi 7.000 pesos de seguro por mes”, añadió.

Hay aseguradoras que permiten contratar una póliza sólo contra robo, pero con la misma exigencia en cuanto al modelo. En una ciudad como Paraná, en la que se incrementó este tipo de delitos en los últimos meses, es lo aconsejable, y refirió: “Se roban muchas motos, aunque uno no lo ve y no esté publicado. Es algo que se viene dando y lógicamente es lo recomendable tener un seguro contra robo, pero pasa con muchas compañías que si te dan posibilidad de hacerlo es con condiciones más elevadas: hay que evaluar el estado de la moto; no tiene que ser relativamente vieja, con una antigüedad no mayor a los cinco, ocho o 10 años. Y hoy muchas motitos de las que se ven que son 2012, 2010, 2008, que ya no entrarían en esa condición”.

Acto seguido, señaló: “Quien cumple los requisitos puede contratar un seguro contra robo, que no es tan caro, según lo veo yo: para un ciclomotor 110 modelo 2015 o 2016, por ejemplo, puede llegar a costar entre 2.000 y 2.500 pesos por mes. Pero hay que ver si el propietario puede asumir ese costo, porque si en tantos casos ya se les hace complicado pagar entre los 700 y los 1.000 pesos un seguro básico, mucho más cuesta pagar ese importe”.

En Paraná hay cada vez más motos circulando.jpg En Paraná hay cada vez más motos circulando Juan Ignacio Pereira/ UNO

Sobre este punto, analizó: “Si bien no es caro un seguro básico, según mi deducción todo está vinculado a la economía, y si uno por lo general tiene una moto y no un auto como vehículo principal, quizás sí le represente un esfuerzo pagar esos 700 o 1.000 pesos. Hay muchos chicos que trabajan en cadeterías, y lo primero que dejan de pagar es el seguro”.

A su vez, observó: “También pasa que no es la misma conciencia que con el auto, y hay casos en los que tiene que ver más con un rango etario que con una cuestión económica. Por lo general una persona promedio que trabaja y usa la moto, tiene el seguro al día, lo paga en fecha. Y el que es más joven es el que por ahí deja de pagar, piensa que no pasa nada, que después hace un seguro en otro lado y ya está, van de compañía en compañía asegurando la moto. Y por eso hay tantas motos secuestradas: de todas las motos secuestradas, puedo afirmar que el 70% es por no tener seguro”.

No obstante, aclaró: “Si bien hay una mayor conciencia en relación al pago del seguro con respecto a años anteriores, y sobre la importancia de tener un seguro de responsabilidad civil, todavía está por debajo de la media”.

“Y reitero que en general la mayoría contrata el seguro y por eso vas a ver muchas motos aseguradas, pero un alto porcentaje está sin cobertura, porque deben un mes, porque pagaron una o dos cuotas y después no pagaron más. Algunos te dicen que se les rompió la moto y no la están usando y por eso dejan de pagar, pero no avisan a la compañía. Muchas veces pasa más por una cuestión de educación y de conciencia que por otra cosa”, concluyó.