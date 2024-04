Gustavo Bordet propuso cambios al Paquete Fiscal para mejorar coparticipación

Gustavo Bordet y la Ley Bases: Mejorar coparticipación, limitar blanqueo, no imponer ganancias al trabajo y cambiar mínimo no imponible a bienes personales

“Realizamos varias observaciones a través de un dictamen de minoría. En algunos puntos no estamos de acuerdo y otros pueden mejorarse, por lo cual nuestra propuesta apunta a mejorar la coparticipación a las provincias, limitar el blanqueo, no volver a imponer ganancias al trabajo y modificar el mínimo no imponible a bienes personales”.