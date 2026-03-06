Uno Entre Rios | La Provincia | Guillermo Michel

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

A través de un proyecto de ley, el diputado Guillermo Michel promueve un marco de regulación del uso de celulares en instituciones privadas y públicas

6 de marzo 2026 · 11:47hs
Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

El diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley para establecer un marco de regulación del uso de dispositivos móviles en establecimientos educativos de gestión estatal y privada “con el fin de garantizar condiciones pedagógicas adecuadas para el aprendizaje, proteger la salud integral de niñas, niños y adolescentes, y promover la convivencia escolar”.

La iniciativa aborda la temática considerando los diversos niveles educativos, esto es, inicial, primario y secundario, así como la educación de adultos y modalidades especiales (educación técnico-profesional, educación artística, educación especial, educación permanente de jóvenes y adultos, educación rural, educación intercultural bilingüe, educación en contextos de privación de libertad y educación domiciliaria y hospitalaria).

guillermo michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Una obra bordada recuerda a 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Embed

"El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar, afecta negativamente los procesos de enseñanza y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional. Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes", indicó el legislador.

Michel celulares
Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Guillermo Michel propone regular el uso de celulares en las escuelas

Soporte pedagógico

Señaló además que “este proyecto surge de los intercambios que mantenemos con los diferentes actores que forman parte de la comunidad educativa, los trabajos científicos que se han difundido y experiencias recientes de algunas jurisdicciones. El uso no regulado de dispositivos móviles durante la jornada escolar interfiere con la concentración, fragmenta la atención sostenida, debilita el clima escolar y afecta negativamente los procesos de enseñanza y aprendizaje, y genera impactos adversos sobre la salud física, mental y socioemocional de niñas, niños y adolescentes”, manifestó.

Para el diputado: “Como soporte pedagógico, pueden contribuir al aprendizaje y al conocimiento cuando su utilización responde a una planificación didáctica. Regular un uso razonado contribuye a la formación integral de los estudiantes”, agregó.

Fimalmente, la iniciativa busca construir un piso común de protección del derecho a la educación y a la salud integral de los estudiantes en todo el país, pero al mismo tiempo reconoce que la implementación debe realizarse de manera articulada con las jurisdicciones.

Guillermo Michel Celulares escuelas
Noticias relacionadas
convocan a participar del premio literario fray mocho 2026 en el genero ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

jose allende: coincidimos en que el objetivo es que la caja de jubilaciones sea viable por mucho mas tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

reclamo urgente: hospital de entre rios expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

el gobierno pagara la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

Ver comentarios

Lo último

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Ultimo Momento
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

4 Empanadas Stand Up Club presenta Qué Varieté Teté

4 Empanadas Stand Up Club presenta "Qué Varieté Teté"

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Samba na Esquina propone un sunset musical en la playa

Policiales
Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Narcotráfico: prorrogan por seis meses la prisión preventiva de Leonardo Airaldi por riesgo de fuga

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Crimen de Luciano Emeri: Molaro y Sotelo seguirán presos en la Unidad Penal de Paraná

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Fue detenido por intentar extorsionar para devolver un celular

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Persecución en la Ruta 12: robaron mercadería de un camión y terminaron arrestados

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Desmantelan un kiosco de droga en Paraná: un adolescente habría intentado quemar evidencia

Ovación
Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Con el entrerriano Marcos Kremer, Los Pumas concentrarán en Londres

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

Los Espinillos expresó su profundo dolor por la muerte de Juan Manuel Perillo

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

La mala suerte marcó el final de Mattia Colnaghi en la primera práctica del GP de Australia en la Fórmula 3

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Recreativo protagonizará una jornada histórica

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

Tras una dura batalla Soledad Rodríguez y Claudia Loza, tendrán su revancha

La provincia
Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Presentaron la Bandera de la Memoria con los nombres de 317 víctimas de la dictadura

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

Convocan a participar del Premio Literario Fray Mocho 2026 en el género Ensayo

José Allende: Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo

José Allende: "Coincidimos en que el objetivo es que la Caja de Jubilaciones sea viable por mucho más tiempo"

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

Reclamo urgente: hospital de Entre Ríos expone deuda de obras sociales por casi 160 millones

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

El gobierno pagará la oferta salarial docente pese a que no fue aceptada en paritaria

Dejanos tu comentario