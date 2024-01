Guillermo Grieve adelantó que seguirán controles de salud a personal sanitario

Guillermo Grieve Carina Domínguez Salud UPCN.jpg

Se trataron temas puntuales respecto al sector Enfermería: “Desde UPCN nos parece muy positiva la designación de la Directora General de Enfermería. Es la primera vez que se ocupa este cargo desde que se sancionó la Ley N° 10.930 y esperamos que esta medida le dé la posibilidad de un impulso al sector y la jerarquización de los enfermeros y enfermeras. Es lo que realmente busca la implementación de la nueva normativa”, declaró Domínguez y agregó: “Es importante revisar el decreto reglamentario, porque si bien intervino la comisión asesora, no hubo intercambios con los sindicatos sobre ciertos temas laborales en forma particular; hay puntos que se decidieron por parte del Ministerio de Salud en la gestión anterior y no tuvieron el consenso de nuestro Gremio, en eso se puede avanzar y mejorar”, afirmó.

Por su parte, el Ministro habló del plan provincial de Salud y manifestó que uno de los principales objetivos principales es “humanizar y descentralizar la salud pública”, para lo cual comentó varias propuestas que están analizando y así poder optimizar los niveles de atención. Esta iniciativa incluye también la posibilidad de recategorización de algunos hospitales y rever en su conjunto los servicios que se prestan.

Se habló además de la necesidad de trabajar para fortalecer las comisiones de suplentes -que constituyen la forma de ingreso al sistema de salud. "Es un sistema que responde a una resolución que se acordó en paritarias y de esta manera, tanto los representantes de los hospitales, como así los dirigentes gremiales adjudiquemos las vacantes según antigüedad, teniendo en cuenta un padrón y realizando un ordenamiento de los aspirantes para no cometer injusticias. Grieve anticipó que este será un tema a tratar en las reuniones con los directores de los hospitales para tener un ordenamiento en ese sentido”.

En el encuentro se trataron, además, temas vinculados a la prevención de la salud de las y los trabajadores del sector. UPCN se puso a disposición “para realizar acciones de prevención o establecer programas de vacunación cumpliendo todos los requisitos que se indiquen desde el Ministerio". En tanto, Grieve adelantó que se van a llevar a cabo controles de salud de los trabajadores bajo el lema ‘Cuidemos a los que nos cuidan’”.

Por último, la dirigente expresó que el encuentro sirvió para “saber cuales son las expectativas de cada una de las partes, es decir, tanto del Sindicato, como del Gobierno; resolvimos mantener reuniones periódicas para ir tratando una agenda más específica que nos permita abordar las problemáticas de salud en sus distintas dimensiones”, concluyó.