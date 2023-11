Gremios estatales y docentes irán al paro esta semana

Cabe recordar que los gremios docentes (Agmer, AMET y Sadop) y estatal resolvieron estas medidas luego de que el gobierno anticipara que abonaría el aumento del 8,3% independientemente de la postura de los sindicatos.

Paritarias Estatales ATE UPCN.jpg

Por su parte AMET anunció un paro de 72 horas que se realizará el miércoles 29 de noviembre, jueves 30 y el martes 5 de diciembre. Además se impuso un plazo hasta este martes 28 de noviembre para recibir una nueva propuesta del gobierno provincial. Los docentes técnicos exigen un retroactivo del 10% correspondiente a octubre, una suma no menor del 10% para noviembre y diciembre y que la recomposición salarial anual se ubique, como mínimo, en un 7% por encima de la inflación acumulada.

sadop.jpg

Agmer, en su caso, exigió al gobierno provincial para no después de este martes y que se presente una pauta salarial con un aumento retroactivo no menor al al 10% del salario de octubre. Asimismo, exigieron un aumento de al menos el 10% para los salarios de noviembre y diciembre, con garantía de liquidación automática. Finalmente, solicitaron que la recomposición salarial anual no sea inferior a un 7% por encima de la inflación acumulada anual. El gremio anticipó que si el gobierno no accede a estos pedidos firmará el acuerdo pero, si no se reciben respuestas, "se mandatará a la Comisón Directiva Central a definir las estrategias a seguir, pudiendo adoptar las medidas de acción sindical".

Finalmente Sadop pidió que se otorgue "a la brevedad" un aumento salarial retroactivo a octubre, correspondiente a los meses de noviembre y diciembre que "supere el índice inflacionario correspondiente a dicho pedido". Si bien expresaron voluntad de diálogo con el gobierno provincial, exigieron "una respuesta concreta en el corto plazo" y adelantaron que no se descartan "medidas de acción directa que se consideren más oportunas para defender los derechos de los trabajadores de la educación privada entrerriana".