Gobernador Etchevehere: no avanzó recurso de Concejo Comunal

Antes de que el conflicto escale al máximo tribunal provincial, hubo resoluciones de relevancia: en primer lugar, el 2 de enero de este año, la Junta Electoral rechazó la destitución realizada por el Concejo Comunal “por no cumplir con los requisitos establecidos en la normativa vigente”; y, días después, el 6 de enero, la jueza María Alejandra Abud ordenó que Araujo sea restituida en el cargo, haciendo lugar a los planteos de sus abogados.

En el trámite administrativo, el Concejo Comunal, a través del abogado Emilio Ruffiner, apeló la decisión de la Junta Electoral. El letrado representa a los cinco vocales que firmaron la destitución de Araujo: Franco Sandrigo, Martín Fasano, Roxana Pellegrini, Tania Barchi y Mariano Schmidt.

Según supo UNO, el organismo le dio trámite al recurso de apelación, pero al poco tiempo declaró abstracto el conflicto. La decisión se asentó en el dictamen N°5 del 22 de marzo. Allí se hizo lugar al planteo de los abogados de Araujo, quienes comunicaron que había un fallo de primera instancia que debía respetarse -el de la jueza Abud del 6 de enero- y que está pendiente que se resuelva el conflicto de poderes en el STJ. El documento está firmado por Jorge Luis Balbuena, Patricia Edith Yedro y Juan Cruz Coglionesse, vocales de la Junta Electoral Municipal departamento Paraná.

Araujo: "Trabajo con normalidad"

A tres meses de abierto el conflicto, UNO consultó a Araujo sobre cuál es el clima laboral en la Comuna de Gobernador Etchevehere. Al respecto, dijo: "Desde que volví al cargo vengo trabajando normal. Como lo venía haciendo el año pasado. En la Comuna tenemos los mismos empleados y tomamos más gente, profesionales que se suman a trabajar con nosotros".

No obstante, refirió que cuando fue destituida no fue el mejor momento de su carrera política. "La pasé muy mal y lo que más me chocó es que se metan con mi domicilio. Me rompieron ventanas de mi casa y amenazaron. Aún así, sigo viviendo en el mismo lugar y hago una vida normal. Sigo apostando a Etchevehere y no a un grupo de violentos". "Hay tanto por hacer por Gobernador Etchevehere; es un pueblo hermoso", completó.

Conflicto de poderes, pendiente

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos deberá resolver, en los próximos meses, un recurso conocido como acción de conflicto de poderes. Este planteo fue interpuesto por los abogados de Araujo, Matías Plugoboy y Esteban Leonel Rodríguez, quienes buscan poner fin a la controversia. El objetivo de los letrados es que el máximo tribunal emita un fallo que les dé la razón y califique de irregular la resolución de destitución que firmó el Concejo Comunal en diciembre de 2022.

En tanto, la representación legal de los vocales plantea la legalidad de la remoción. Aducen que fue respetando la normativa de la Ley de Municipios, que prevé una determinación de este tipo ante irregularidades de gravedad institucional.

A Araujo le indilgaron diferentes presuntas irregularidades, tales como ordenanzas aprobadas que no fueron cumplidas, entre ellas, la creación del Consejo de Salud, el Fondo para el Desarrollo Productivo y Emprendedor y el Fondo de Desarrollo Cultural y Educativo. Y una serie de observaciones por el manejo de recursos económicos sin aprobación del Concejo Comunal.

Los vocales también le reprocharon a la presidenta la no presentación de rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la Provincia y la no puesta en funcionamiento de una ambulancia, entre otras causas.