Gas: hoy comenzó a regir un aumento de hasta el 30%

La empresa Redengas, que opera en la Capital provincial, pidió una actualización del 30 por ciento sobre la tarifa de distribución y la de transporte, dos componentes de la factura de los considerados servicios públicos y que tienen un precio regulado. A esto deberá sumarse el último componente que son los impuestos, que representan un 25% del precio de la factura.



El titular de la firma, Alberto Gutiérrez, explicó a APFDigital que se pidió "una actualización por Índice de Precios Mayorista (IPIM), que corresponde al período febrero-agosto, pero como agosto todavía no está publicado, se hace una estimación y después la corrige el Enargas en función del Índice real que se publique. Nuestra estimación da hasta el 30 por ciento de actualización de la tarifa".





Esto es así, porque "sobre la tarifa de distribución y la de transporte la actualización que corresponde por el marco regulatorio que es aplicar el IPIM del último semestre", agregó. Pero hay otro componente en la factura, que es el más significativo y no está regulado por no ser un servicio público, que es el precio del gas. Y sobre éste "aún no están cerradas las negociaciones con los productores", precisó Gutiérrez.





"Ya hay ofrecimiento a los productores a la baja, casi un 30 por ciento menos de precio, siempre en dólares", explicó el directivo y adelantó que podría producirse una reducción significativa del precio –hoy en cuatro dólares el millón de BTU (unidad de medida)- si el Ministerio de Energía modifica, tal como lo está planteando, el procedimiento de adquisición de gas, tal como lo hizo para las centrales eléctricas. De este modo, sería por subasta, es decir una especie de licitación permanente de precios, y no por contrato. "Entiendo que la expectativa del Ministerio es que se ubique en el orden de los 3,30 dólares el millón de BTU, con lo cual es una baja significativa del precio que está todavía en negociación", precisó.





A esto deberá sumarse el último componente que son los impuestos, que representan un 25% del precio de la factura. Gas Nea, que opera en 52 localidades de Entre Ríos, también pidió una actualización del orden del 30 por ciento. Se aguarda ahora la resolución del Enargas, seguramente unos días antes del cierre del mes y una vez que sea publicado el IPIM de agosto, para la aplicación del aumento a partir del 1º de octubre.