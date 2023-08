Garrafas: solicitan que sean declaradas servicio esencial

Sumado a esta situación, la defensora del pueblo adjunta indicó que el envase de una garrafa de 10 kilogramos cuesta alrededor de 25.000 pesos, más aproximadamente 3.000 pesos en concepto de la carga. En tanto, un regulador de gas cuesta 5.000 pesos, una estufa de pantalla unos 10.000 pesos y una estufa de gas ronda los 50.000 pesos Ante estos costos, en la entidad consideran, de acuerdo al informe del Ente Nacional Regulador de Gas (Enargas), que el 60% de la población del país es usuaria de gas y solo el 45% cuentan con un programa de asistencia social para acceder a este servicio.

En este sentido, el programa Hogar consiste en un subsidio mensual fijado por la Secretaría de Energía de la Nación, en el que se reconoce el 80% del valor de una garrafa de 10 kilogramos. El dinero es depositado por Anses y varía según la cantidad de personas que compongan el grupo familiar, el poder adquisitivo y la zona donde se ubique la casa. En el caso de Entre Ríos, actualmente el programa otorga 1.725 pesos.

Los beneficiarios son: entidades de bien público sin conexión a la red de gas natural como comedores, merenderos, grupos comunitarios o centros de atención infantil, tengan o no personería jurídica. También, para todos los hogares sin conexión a la red de gas natural, cuyos ingresos sean inferiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles, tres salarios si alguno de sus integrantes posee certificado de discapacidad. En el caso de los monotributistas, pueden gestionar el beneficio quienes estén hasta en la categoría c (inclusive) y quienes tengan la categoría d (inclusive) y uno de sus integrantes tenga certificado de discapacidad. La denominada garrafa social puede solicitarse a través de la web de Anses, o de manera presencial, “es charlable si hay algún caso en el que fue rechazado, deben remitirse a las oficinas tanto en Avenida Ramírez como en calle España, para poder reconsiderar su caso”, recordó en diálogo con UNO. Ante consultas, también existe la línea telefónica gratuita 130.

Situación provincial

En cuanto al pedido en Entre Ríos, precisó que acceder a las garrafas se dificulta “no solo a los sectores que están por debajo de la línea de pobreza, sino que el costo de gas también afecta a los bolsillos de los trabajadores, de quien mantiene su familia con sus ingresos, con su sueldo, pero que este bien termina siendo oneroso o condicionante a la hora de tener presente los gastos de una familia. Por ejemplo, en cuanto al calefón, para bañarse, para cocinar y para calefaccionarse”.

En comunicación con UNO, Pautaso agregó: “Es un consumo que a veces las familias tienen dificultades para conseguir, no lo tienen tan cercano, muchas veces han sido víctima de robos. Lo que queremos es poner en la lupa esta cuestión, en una provincia que tiene gas natural, pero que respecto al gas envasado, el 60% de los usuarios de nuestro país lo requiere y no todos están con los subsidios para poder obtenerlo. Representa un costo mayor y en decantación de ello, a veces cuando no se tiene gas, la utilización de otros combustibles no recomendables por los efectos de inhalación o por los peligros de una alta combustión, con riesgo de salud o de vida”.

Cabe mencionar que la Defensoría del Pueblo es una entidad que se dedica a mediar ante inconvenientes con organismos del Estado municipal, empresas o conflictos entre vecinos. En lo referente al gas, la defensora adjunta explicó: “Los sectores de los que hemos recibido las quejas han sido, no todos los más vulnerables, que quizás lo vemos en los abordajes territoriales, donde la gente se acerca con la ansiedad a consultar sobre la garrafa social. En general el cuestionamiento es saber si alcanza para la garrafa o no, o la faltante de ello. Respecto a los precios abusivos, más bien es una materia que le corresponde a Defensoría del Consumidor, si es que la gente considera que ha habido abuso. No tenemos una denuncia concreta al respecto, pero sí el planteo de dificultades. Cuando se acercan a la Defensoría, llamamos al lugar, consultamos si hay faltante, qué costo tiene, comparamos con otros distribuidores”.

Recomendaciones

En tanto, es necesario recordar algunas de las recomendaciones de Enargas que replica la Defensoría: terminar la cocción de alimentos con el fuego apagado, cerrar ventanas y persianas durante la noche. Para renovar el aire de los ambientes del hogar, es suficiente abrir las ventanas entre unos 5 a 10 minutos. Apagar los calefactores durante la noche. También es recomendable mantener la limpieza de los artefactos a gas, sabiendo que si la llama es amarilla o roja y crepita, la limpieza es obligatoria.