Frigerio participó de la reunión del Comité de Integración Gualeguaychú-Fray Bentos

Junto al canciller del vecino país, Omar Paganini; al vicecanciller argentino, Eduardo Bustamante; y a los intendentes de Gualeguaychú, Mauricio Davico; y de Río Negro, Griselda Crevoisier, el mandatario afirmó: "Es una alegría y una gran satisfacción que después de más de 20 años vuelva a reunirse este Comité de Integración. Un hito que no hace más que ratificar una realidad que se practica día a día, que es la integración entre nuestros dos países y dos ciudades hermanas".

El gobernador destacó que las similitudes culturales y climáticas que comparten ambas naciones, pero "sobre todo compartimos el mismo potencial, los mismos desafíos; y yo estoy convencido también, los mismos valores", dijo. "La buena noticia es que ahora compartimos gestiones a nivel nacional, provincial y local que entienden que la integración es condición necesaria para el desarrollo y, por supuesto, para el bienestar de la gente, porque ese tiene que ser el fin último de la verdadera política", agregó.

Cuidado del ambiente

Más adelante, Frigerio sostuvo que "sin integración, no hay desarrollo; y sin cuidado del ambiente, no hay desarrollo sostenible en el tiempo. Ese es el modelo de desarrollo que tenemos en Entre Ríos, un modelo integrado a nuestra región y al mundo". El gobernador también hizo hincapié en el turismo como un área clave para el futuro: "Tenemos muchas oportunidades para impulsar, a partir de nuestro trabajo articulado, como por ejemplo al turismo, que no tengo dudas vamos a potenciar si nos integramos".

También destacó el compromiso de su gobierno con el cuidado del ambiente, con una "inversión inédita" que se está haciendo en la provincia en términos de cuidado del río Uruguay, a partir de la instalación de plantas de tratamiento de efluentes clocales en cada una de las ciudades ribereñas. Durante la jornada, equipos de ambos países y ciudades trabajaron en base a una extensa agenda temática que tuvo como ejes la seguridad y facilitación fronteriza; infraestructura, producción y turismo; educación y cultura; y salud.

Presencias

Además participaron los embajadores de Uruguay, Carlos Enciso, y de Argentina, Martín García Moritán; el director general del área para Asuntos de Frontera, Limítrofes, Marítimos y Comisiones Mixtas, embajador Bernardo Greiver; y el director de Límites y Fronteras del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, ministro Santiago Villalba.