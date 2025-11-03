Uno Entre Rios | La Provincia | tren

Está suspendido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

3 de noviembre 2025 · 08:39hs
El servicio de tren que une Paraná con Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada permanece suspendido desde el pasado viernes y continuará así hasta nuevo aviso. Las dos unidades que cubren el trayecto se encuentran fuera de funcionamiento por diferentes desperfectos técnicos.

tren paraná colonia avellaneda 7.jpg

Se detalló que una de las formaciones sufrió un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padece una falla mecánica más compleja. En este último caso, se esperan repuestos para poder realizar la reparación necesaria y restablecer el servicio con normalidad.

tren Paraná Sauce Montrull La Picada
