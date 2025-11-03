Está suspendido el servicio de tren que une Paraná con La Picada

Las dos unidades que unen de lunes a sábado Paraná con La Picada están fuera de servicio. No hay fecha exacta para que el tren retome el recorrido

Las dos unidades que unen de lunes a sábado Paraná con La Picada están fuera de servicio. No hay fecha exacta para que el tren retome el recorrido

Las dos unidades que unen de lunes a sábado Paraná con La Picada están fuera de servicio. No hay fecha exacta para que el tren retome el recorrido

El servicio de tren que une Paraná con Colonia Avellaneda, Sauce Montrull y La Picada permanece suspendido desde el pasado viernes y continuará así hasta nuevo aviso. Las dos unidades que cubren el trayecto se encuentran fuera de funcionamiento por diferentes desperfectos técnicos.

tren paraná colonia avellaneda 7.jpg

Se detalló que una de las formaciones sufrió un problema eléctrico que impidió su continuidad operativa, mientras que la otra padece una falla mecánica más compleja. En este último caso, se esperan repuestos para poder realizar la reparación necesaria y restablecer el servicio con normalidad.